https://ria.ru/20230404/koptevo-1862809553.html

Ефимов: в Коптево по программе КРТ построят общественно-деловые объекты

Ефимов: в Коптево по программе КРТ построят общественно-деловые объекты - РИА Новости, 04.04.2023

Ефимов: в Коптево по программе КРТ построят общественно-деловые объекты

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) площадью 2,1 гектара в районе Коптево, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T09:10

2023-04-04T09:10

2023-04-04T09:17

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) площадью 2,1 гектара в районе Коптево, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, в рамках проекта КРТ на участке планируется построить более 26 тысяч квадратных метров недвижимости, включая магазины, рестораны и кафе, культурно-досуговые учреждения, а также объекты бытового обслуживания.Сейчас на предлагаемой к развитию территории расположены гаражи, автомойка и шиномонтажная мастерская, а также здание станции МЦК "Лихоборы", которое будет сохранено.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)