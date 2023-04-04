https://ria.ru/20230404/koptevo-1862809553.html
Ефимов: в Коптево по программе КРТ построят общественно-деловые объекты
Ефимов: в Коптево по программе КРТ построят общественно-деловые объекты - РИА Новости, 04.04.2023
Ефимов: в Коптево по программе КРТ построят общественно-деловые объекты
Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) площадью 2,1 гектара в районе Коптево, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T09:10
2023-04-04T09:10
2023-04-04T09:17
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) площадью 2,1 гектара в районе Коптево, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, в рамках проекта КРТ на участке планируется построить более 26 тысяч квадратных метров недвижимости, включая магазины, рестораны и кафе, культурно-досуговые учреждения, а также объекты бытового обслуживания.Сейчас на предлагаемой к развитию территории расположены гаражи, автомойка и шиномонтажная мастерская, а также здание станции МЦК "Лихоборы", которое будет сохранено.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) площадью 2,1 гектара в районе Коптево, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"В комплексное развитие неэффективно используемого участка на севере столицы вблизи ТПУ "Лихоборы" будет инвестировано 2,16 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 265 миллионов рублей. Здесь возведут общественно-деловые объекты, куда смогут трудоустроиться свыше 700 человек", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, в рамках проекта КРТ на участке планируется построить более 26 тысяч квадратных метров недвижимости, включая магазины, рестораны и кафе, культурно-досуговые учреждения, а также объекты бытового обслуживания.
Сейчас на предлагаемой к развитию территории расположены гаражи, автомойка и шиномонтажная мастерская, а также здание станции МЦК "Лихоборы", которое будет сохранено.
Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.