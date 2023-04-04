https://ria.ru/20230404/kommersant-1862991998.html
Главред "Коммерсанта" опроверг сообщения о серии увольнений из издательства
Главред "Коммерсанта" опроверг сообщения о серии увольнений из издательства - РИА Новости, 04.04.2023
Главред "Коммерсанта" опроверг сообщения о серии увольнений из издательства
Главный редактор газеты "Коммерсантъ" Владимир Желонкин, комментируя РИА Новости сообщения о якобы имевшей место серии увольнений из издательства, заявил, что... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:00
2023-04-04T18:00
2023-04-04T18:00
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Главный редактор газеты "Коммерсантъ" Владимир Желонкин, комментируя РИА Новости сообщения о якобы имевшей место серии увольнений из издательства, заявил, что это "ерунда полная": за полгода уволились пять сотрудников по разным причинам - кто-то из-за переезда в другую страну, в связи с чем не может продолжать работать. Ранее в СМИ появилась информация, что в издательском доме "Коммерсантъ" прошла серия увольнений журналистов общественно-политического блока, всего, согласно сообщениям, из издательства за три месяца ушли как минимум шесть корреспондентов. "Да нет, это ерунда полная, никак не связанная. Там просто бред написан. Ну, есть какие-то люди, но у вас же тоже какие-то люди приходят и увольняются, есть же такое. Назвать это какой-то серией... Если взять за полгода, ну да, за полгода уволились там пять сотрудников. По разным причинам... кто-то там переехал жить в другие страны, просто он не может у нас физически работать", - сказал Желонкин.
https://ria.ru/20221104/regnum-1829193857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Главред "Коммерсанта" опроверг сообщения о серии увольнений из издательства
Главред "Ъ" Желонкин назвал сообщения о серии увольнений из издательства полной ерундой
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Главный редактор газеты "Коммерсантъ" Владимир Желонкин, комментируя РИА Новости сообщения о якобы имевшей место серии увольнений из издательства, заявил, что это "ерунда полная": за полгода уволились пять сотрудников по разным причинам - кто-то из-за переезда в другую страну, в связи с чем не может продолжать работать.
Ранее в СМИ появилась информация, что в издательском доме "Коммерсантъ" прошла серия увольнений журналистов общественно-политического блока, всего, согласно сообщениям, из издательства за три месяца ушли как минимум шесть корреспондентов.
"Да нет, это ерунда полная, никак не связанная. Там просто бред написан. Ну, есть какие-то люди, но у вас же тоже какие-то люди приходят и увольняются, есть же такое. Назвать это какой-то серией... Если взять за полгода, ну да, за полгода уволились там пять сотрудников. По разным причинам... кто-то там переехал жить в другие страны, просто он не может у нас физически работать", - сказал Желонкин.
Журналист Модест Колеров сообщил об увольнении с поста главреда Regnum