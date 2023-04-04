https://ria.ru/20230404/kommersant-1862991998.html

Главред "Коммерсанта" опроверг сообщения о серии увольнений из издательства

Главред "Коммерсанта" опроверг сообщения о серии увольнений из издательства - РИА Новости, 04.04.2023

Главред "Коммерсанта" опроверг сообщения о серии увольнений из издательства

Главный редактор газеты "Коммерсантъ" Владимир Желонкин, комментируя РИА Новости сообщения о якобы имевшей место серии увольнений из издательства, заявил, что... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:00

2023-04-04T18:00

2023-04-04T18:00

общество

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Главный редактор газеты "Коммерсантъ" Владимир Желонкин, комментируя РИА Новости сообщения о якобы имевшей место серии увольнений из издательства, заявил, что это "ерунда полная": за полгода уволились пять сотрудников по разным причинам - кто-то из-за переезда в другую страну, в связи с чем не может продолжать работать. Ранее в СМИ появилась информация, что в издательском доме "Коммерсантъ" прошла серия увольнений журналистов общественно-политического блока, всего, согласно сообщениям, из издательства за три месяца ушли как минимум шесть корреспондентов. "Да нет, это ерунда полная, никак не связанная. Там просто бред написан. Ну, есть какие-то люди, но у вас же тоже какие-то люди приходят и увольняются, есть же такое. Назвать это какой-то серией... Если взять за полгода, ну да, за полгода уволились там пять сотрудников. По разным причинам... кто-то там переехал жить в другие страны, просто он не может у нас физически работать", - сказал Желонкин.

https://ria.ru/20221104/regnum-1829193857.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество