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Муфтии дали совет россиянам, совершающим паломничество в Саудовской Аравии - РИА Новости, 04.04.2023
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Религия
 
16:11 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/khadzh-1862952789.html
Муфтии дали совет россиянам, совершающим паломничество в Саудовской Аравии
Муфтии дали совет россиянам, совершающим паломничество в Саудовской Аравии - РИА Новости, 04.04.2023
Муфтии дали совет россиянам, совершающим паломничество в Саудовской Аравии
Представители духовных центров мусульман России призвали единоверцев прислушаться к обращению министерства хаджа и умры Саудовской Аравии и не брать с собой в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:11
2023-04-04T16:11
религия
саудовская аравия
мекка
медина
рушан аббясов
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Представители духовных центров мусульман России призвали единоверцев прислушаться к обращению министерства хаджа и умры Саудовской Аравии и не брать с собой в паломничество в эту страну большие финансовые средства и дорогие украшения. Ранее министерство хаджа и умры Саудовской Аравии в социальных сетях посоветовало паломникам, направляющимся в Саудовскую Аравию, не привозить с собой золотые слитки, драгоценные камни и металлы, иметь при себе не более 16 тысяч долларов США (60 тысяч риалов) наличными. Власти также призвали верующих загружать банковские приложения с официальных сайтов, не сообщать реквизиты банковского счета и не переводить деньги неизвестным лицам, а также игнорировать текстовые сообщения из неизвестных источников. "Большое паломничество, как и малое – важное духовное путешествие и вид поклонения Всевышнему, а не торговая поездка. Мусульмане тщательно готовятся к паломничеству, решают житейские задачи, возвращают долги, если таковые имеются. В общем, делают все, чтобы, находясь в священных землях Мекки и Медины, верующие могли заниматься исключительно поклонением и не думать о мирских делах и заботах", - сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов. Он порекомендовал российским паломникам брать с собой такую сумму денег, которой хватит на питание и покупку памятных сувениров для себя и близких. "На расходы, в том числе на сувениры, потребуется не более 2 тысяч долларов, это, наверное, максимум. Все, конечно, зависит от желаний и потребностей каждого паломника. Советую прислушаться к пожеланиям принимающей стороны, саудовским властям", - сказал Аббясов. По словам председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева, посещение святых для мусульман мест в Саудовской Аравии – это не развлекательный вид туризма, а выполнение религиозных требований. "Истинный верующий едет в паломничество в Мекку и Медину для выполнения требований веры, а не тратить деньги. Надо выполнять просьбы саудовских властей, они принимающая сторона и делают все возможное, чтобы умра и хадж прошли без происшествий. Их просьбы сводятся к тому, чтобы минимизировать ваши издержки", - сказал Бердиев. Он также сообщил, что украшения надо оставить дома. "Вам там они не нужны. В хадж и умру берите самое необходимое", - сказал Бердиев. Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Он совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа – "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. В этом году хадж пройдет в конце июня. Умра – малое паломничество к Каабе в священном для мусульман городе Мекка. Умра в отличие от хаджа может проводиться в любое время года.
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саудовская аравия, мекка, медина, рушан аббясов
Религия, Саудовская Аравия, Мекка, Медина, Рушан Аббясов
Муфтии дали совет россиянам, совершающим паломничество в Саудовской Аравии

Муфтии посоветовали россиянам следовать совету властей Саудовской Аравии насчет денег

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПаломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине
Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Представители духовных центров мусульман России призвали единоверцев прислушаться к обращению министерства хаджа и умры Саудовской Аравии и не брать с собой в паломничество в эту страну большие финансовые средства и дорогие украшения.
Ранее министерство хаджа и умры Саудовской Аравии в социальных сетях посоветовало паломникам, направляющимся в Саудовскую Аравию, не привозить с собой золотые слитки, драгоценные камни и металлы, иметь при себе не более 16 тысяч долларов США (60 тысяч риалов) наличными. Власти также призвали верующих загружать банковские приложения с официальных сайтов, не сообщать реквизиты банковского счета и не переводить деньги неизвестным лицам, а также игнорировать текстовые сообщения из неизвестных источников.
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"Большое паломничество, как и малое – важное духовное путешествие и вид поклонения Всевышнему, а не торговая поездка. Мусульмане тщательно готовятся к паломничеству, решают житейские задачи, возвращают долги, если таковые имеются. В общем, делают все, чтобы, находясь в священных землях Мекки и Медины, верующие могли заниматься исключительно поклонением и не думать о мирских делах и заботах", - сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.
Он порекомендовал российским паломникам брать с собой такую сумму денег, которой хватит на питание и покупку памятных сувениров для себя и близких. "На расходы, в том числе на сувениры, потребуется не более 2 тысяч долларов, это, наверное, максимум. Все, конечно, зависит от желаний и потребностей каждого паломника. Советую прислушаться к пожеланиям принимающей стороны, саудовским властям", - сказал Аббясов.
По словам председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева, посещение святых для мусульман мест в Саудовской Аравии – это не развлекательный вид туризма, а выполнение религиозных требований.
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"Истинный верующий едет в паломничество в Мекку и Медину для выполнения требований веры, а не тратить деньги. Надо выполнять просьбы саудовских властей, они принимающая сторона и делают все возможное, чтобы умра и хадж прошли без происшествий. Их просьбы сводятся к тому, чтобы минимизировать ваши издержки", - сказал Бердиев.
Он также сообщил, что украшения надо оставить дома. "Вам там они не нужны. В хадж и умру берите самое необходимое", - сказал Бердиев.
Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Он совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа – "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. В этом году хадж пройдет в конце июня. Умра – малое паломничество к Каабе в священном для мусульман городе Мекка. Умра в отличие от хаджа может проводиться в любое время года.
 
РелигияСаудовская АравияМеккаМединаРушан Аббясов
 
 
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