https://ria.ru/20230404/iznasilovanie-1862878854.html

В Москве женщину изнасиловали в ее собственной квартире

В Москве женщину изнасиловали в ее собственной квартире - РИА Новости, 04.04.2023

В Москве женщину изнасиловали в ее собственной квартире

Пьяный рецидивист всю ночь удерживал и, угрожая убить, насиловал знакомую в квартире на севере Москвы, сообщила журналистам во вторник старший помощник... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:59

2023-04-04T12:59

2023-04-04T12:59

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пьяный рецидивист всю ночь удерживал и, угрожая убить, насиловал знакомую в квартире на севере Москвы, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, вечером 1 апреля мужчина в пьяном виде ворвался в квартиру 38-летней знакомой на улице 3-я Бебеля (Савеловский район). В дальнейшем, в течение ночи, под угрозой ножа он неоднократно изнасиловал жертву, полагает ГСУСК. Под утро, когда мужчина уснул, женщина смогла дозвониться до супруга, который и вызвал полицию. Сейчас подозреваемый задержан. "Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины", - сказала Иванова, добавив, что в ближайшее время следствие попросит суд об аресте фигуранта. Задержанному вменяют ряд статей УК РФ, от нарушения неприкосновенности жилища до изнасилования, соединенного с угрозой убийства. Фигурант уже неоднократно был судим.

https://ria.ru/20230328/omsk-1861250633.html

https://ria.ru/20230327/zhitelnitsa-1860996918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)