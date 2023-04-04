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В Москве женщину изнасиловали в ее собственной квартире - РИА Новости, 04.04.2023
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12:59 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/iznasilovanie-1862878854.html
В Москве женщину изнасиловали в ее собственной квартире
В Москве женщину изнасиловали в ее собственной квартире - РИА Новости, 04.04.2023
В Москве женщину изнасиловали в ее собственной квартире
Пьяный рецидивист всю ночь удерживал и, угрожая убить, насиловал знакомую в квартире на севере Москвы, сообщила журналистам во вторник старший помощник... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:59
2023-04-04T12:59
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пьяный рецидивист всю ночь удерживал и, угрожая убить, насиловал знакомую в квартире на севере Москвы, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, вечером 1 апреля мужчина в пьяном виде ворвался в квартиру 38-летней знакомой на улице 3-я Бебеля (Савеловский район). В дальнейшем, в течение ночи, под угрозой ножа он неоднократно изнасиловал жертву, полагает ГСУСК. Под утро, когда мужчина уснул, женщина смогла дозвониться до супруга, который и вызвал полицию. Сейчас подозреваемый задержан. "Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины", - сказала Иванова, добавив, что в ближайшее время следствие попросит суд об аресте фигуранта. Задержанному вменяют ряд статей УК РФ, от нарушения неприкосновенности жилища до изнасилования, соединенного с угрозой убийства. Фигурант уже неоднократно был судим.
https://ria.ru/20230328/omsk-1861250633.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве женщину изнасиловали в ее собственной квартире

В квартире на севере Москвы пьяный рецидивист, угрожая убить ножом, изнасиловал знакомую

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пьяный рецидивист всю ночь удерживал и, угрожая убить, насиловал знакомую в квартире на севере Москвы, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, вечером 1 апреля мужчина в пьяном виде ворвался в квартиру 38-летней знакомой на улице 3-я Бебеля (Савеловский район). В дальнейшем, в течение ночи, под угрозой ножа он неоднократно изнасиловал жертву, полагает ГСУСК.
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Под утро, когда мужчина уснул, женщина смогла дозвониться до супруга, который и вызвал полицию. Сейчас подозреваемый задержан.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины", - сказала Иванова, добавив, что в ближайшее время следствие попросит суд об аресте фигуранта.
Задержанному вменяют ряд статей УК РФ, от нарушения неприкосновенности жилища до изнасилования, соединенного с угрозой убийства. Фигурант уже неоднократно был судим.
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