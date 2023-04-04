https://ria.ru/20230404/iskusstvo-1862954400.html

Считавшаяся копией картина оказалась работой Вермеера

Считавшаяся копией картина оказалась работой Вермеера - РИА Новости, 04.04.2023

Считавшаяся копией картина оказалась работой Вермеера

Экс-сотрудник Рейксмузея Ари Валлерт заявил, что полотно, считающееся копией картины Вермеера "Девушка с гитарой", все же принадлежит кисти мастера. Об этом... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T19:02

2023-04-04T19:02

2023-04-04T19:02

культура

новости культуры

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Экс-сотрудник Рейксмузея Ари Валлерт заявил, что полотно, считающееся копией картины Вермеера "Девушка с гитарой", все же принадлежит кисти мастера. Об этом пишет The Art Newspapper. Речь идет о работе из фондов Филадельфийского музея искусства (США). До 1927 года предполагалось, что это оригинал — тогда в поле зрения искусствоведов попала похожая картина. Сейчас она хранится в лондонском Kenwood House. Состояние кенвудского варианта было гораздо лучше, и он казался аутентичным. Так что вскоре именно эту работу приняли за основное полотно. Американскую "Девушку с гитарой" со временем понизили до уровня более поздней копии и в главных галереях музея не выставляли.Валлерт проанализировал образцы красок на филадельфийской картине и установил, что она была создана в XVII веке. Он нашел следы ультрамарина — дорогого пигмента, с которым работал Вермеер. А также свинцово-оловянно желтого — он вышел из употребления приблизительно в 1700. Исследователь описал пигменты, как комбинацию, которую никто, кроме Вермеера, не использовал. Валлерт провел сравнение двух изображений. Они одинаковые по размеру. И, считает Ари, что они были созданы по одному черновому наброску. Последний сейчас утерян. Композиции почти идентичные. Есть только одно ключевое различие — прически у героини. Автор The Art Newspapper отметил, что локоны, как на кенвудском варианте, действительно носили во времена Вермеера (1632 — 1675). Если обе картины созданы одним мастером, то непонятно, почему он изобразил разные укладки. Но у переоценки статуса "Девушки с гитарой" есть сложности. И связаны они с исследованием другой работы, указывается в публикации. Недавно специалисты Национальной галереи искусства в Вашингтоне сделали спорное утверждение. Они заявили, что картина "Девушка с флейтой" из их музея была создана в "мастерской Вермеера". Утверждение неожиданное — раньше считалось, что мастер работал сам и без помощников. И именно на этом убеждении держатся выводы Валлерта.

https://ria.ru/20221103/vandaly-1828952407.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры