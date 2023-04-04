Власти Львова рассказали о планах на имущество УПЦ в городе
Мэр Садовый: имущество УПЦ во Львове передадут городу или раскольникам из ПЦУ
CC BY-SA 3.0 / Julia Prefizid / This is a photo of a monument in UkraineЦерковь Святого Георгия Победоносца во Львове
Церковь Святого Георгия Победоносца во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Имущество канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове будет передано городу либо раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале.
"Относительно имущества (канонической Украинской православной церкви – ред.) во Львове. Помещения на Пекарской будут приняты на баланс города… Относительно самостроя в Сихове (район в южной части Львова - ред.). Его демонтируют в ближайшее время", - говорится в сообщении Садового в его телеграм-канале.
По его словам, отобранные у УПЦ земельные участки и храмы будут передаваться также раскольнической ПЦУ.
"Приняли первое постановление о передаче земельного участка Православной церкви Украины. Она будет принадлежать общине. Относительно храма на улице Бобанича. Имущество принадлежит религиозной общине. Здесь есть два варианта: официально стать украинской церковью (ПЦУ – ред.) или же пройти процесс национализации. Все необходимые для этого документы уже подготовлены ", - подчеркнул мэр.
Ранее во вторник Хмельницкий областной совет принял решение запретить деятельность УПЦ в области. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что депутаты Хмельницкого горсовета лишили УПЦ права пользоваться землей на территории города, а Хмельницкий облсовет призвал проверить все храмы УПЦ в регионе.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".