https://ria.ru/20230404/imuschestvo-1863011427.html

Власти Львова рассказали о планах на имущество УПЦ в городе

Власти Львова рассказали о планах на имущество УПЦ в городе - РИА Новости, 04.04.2023

Власти Львова рассказали о планах на имущество УПЦ в городе

Имущество канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове будет передано городу либо раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил мэр... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T19:07

2023-04-04T19:07

2023-04-04T19:30

религия

львов

украина

хмельницкий (город)

андрей садовой

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Имущество канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове будет передано городу либо раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале. "Относительно имущества (канонической Украинской православной церкви – ред.) во Львове. Помещения на Пекарской будут приняты на баланс города… Относительно самостроя в Сихове (район в южной части Львова - ред.). Его демонтируют в ближайшее время", - говорится в сообщении Садового в его телеграм-канале. По его словам, отобранные у УПЦ земельные участки и храмы будут передаваться также раскольнической ПЦУ. "Приняли первое постановление о передаче земельного участка Православной церкви Украины. Она будет принадлежать общине. Относительно храма на улице Бобанича. Имущество принадлежит религиозной общине. Здесь есть два варианта: официально стать украинской церковью (ПЦУ – ред.) или же пройти процесс национализации. Все необходимые для этого документы уже подготовлены ", - подчеркнул мэр. Ранее во вторник Хмельницкий областной совет принял решение запретить деятельность УПЦ в области. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что депутаты Хмельницкого горсовета лишили УПЦ права пользоваться землей на территории города, а Хмельницкий облсовет призвал проверить все храмы УПЦ в регионе. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230404/tserkov-1862987372.html

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львов, украина, хмельницкий (город), андрей садовой, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц