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Власти Львова рассказали о планах на имущество УПЦ в городе - РИА Новости, 04.04.2023
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Религия
 
19:07 04.04.2023 (обновлено: 19:30 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/imuschestvo-1863011427.html
Власти Львова рассказали о планах на имущество УПЦ в городе
Власти Львова рассказали о планах на имущество УПЦ в городе - РИА Новости, 04.04.2023
Власти Львова рассказали о планах на имущество УПЦ в городе
Имущество канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове будет передано городу либо раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил мэр... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T19:07
2023-04-04T19:30
религия
львов
украина
хмельницкий (город)
андрей садовой
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Имущество канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове будет передано городу либо раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале. "Относительно имущества (канонической Украинской православной церкви – ред.) во Львове. Помещения на Пекарской будут приняты на баланс города… Относительно самостроя в Сихове (район в южной части Львова - ред.). Его демонтируют в ближайшее время", - говорится в сообщении Садового в его телеграм-канале. По его словам, отобранные у УПЦ земельные участки и храмы будут передаваться также раскольнической ПЦУ. "Приняли первое постановление о передаче земельного участка Православной церкви Украины. Она будет принадлежать общине. Относительно храма на улице Бобанича. Имущество принадлежит религиозной общине. Здесь есть два варианта: официально стать украинской церковью (ПЦУ – ред.) или же пройти процесс национализации. Все необходимые для этого документы уже подготовлены ", - подчеркнул мэр. Ранее во вторник Хмельницкий областной совет принял решение запретить деятельность УПЦ в области. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что депутаты Хмельницкого горсовета лишили УПЦ права пользоваться землей на территории города, а Хмельницкий облсовет призвал проверить все храмы УПЦ в регионе. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
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львов, украина, хмельницкий (город), андрей садовой, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Львов, Украина, Хмельницкий (город), Андрей Садовой, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Власти Львова рассказали о планах на имущество УПЦ в городе

Мэр Садовый: имущество УПЦ во Львове передадут городу или раскольникам из ПЦУ

CC BY-SA 3.0 / Julia Prefizid / This is a photo of a monument in UkraineЦерковь Святого Георгия Победоносца во Львове
Церковь Святого Георгия Победоносца во Львове - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
CC BY-SA 3.0 / Julia Prefizid / This is a photo of a monument in Ukraine
Церковь Святого Георгия Победоносца во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Имущество канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове будет передано городу либо раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале.
"Относительно имущества (канонической Украинской православной церкви – ред.) во Львове. Помещения на Пекарской будут приняты на баланс города… Относительно самостроя в Сихове (район в южной части Львова - ред.). Его демонтируют в ближайшее время", - говорится в сообщении Садового в его телеграм-канале.
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По его словам, отобранные у УПЦ земельные участки и храмы будут передаваться также раскольнической ПЦУ.
"Приняли первое постановление о передаче земельного участка Православной церкви Украины. Она будет принадлежать общине. Относительно храма на улице Бобанича. Имущество принадлежит религиозной общине. Здесь есть два варианта: официально стать украинской церковью (ПЦУ – ред.) или же пройти процесс национализации. Все необходимые для этого документы уже подготовлены ", - подчеркнул мэр.
Ранее во вторник Хмельницкий областной совет принял решение запретить деятельность УПЦ в области. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что депутаты Хмельницкого горсовета лишили УПЦ права пользоваться землей на территории города, а Хмельницкий облсовет призвал проверить все храмы УПЦ в регионе.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияЛьвовУкраинаХмельницкий (город)Андрей СадовойПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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