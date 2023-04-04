https://ria.ru/20230404/gosklyuch-1862905955.html

В Татарстане состоялась первая сделка с использованием "Госключа"

В Татарстане состоялась первая сделка с использованием "Госключа" - РИА Новости, 04.04.2023

В Татарстане состоялась первая сделка с использованием "Госключа"

Договор долевого участия в строительстве впервые оформлен в Татарстане с использованием "Госключа", сообщает управление Росреестра по Татарстану. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:15

2023-04-04T14:15

2023-04-04T14:15

республика татарстан

россия

республика татарстан (татарстан)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

втб

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КАЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. Договор долевого участия в строительстве впервые оформлен в Татарстане с использованием "Госключа", сообщает управление Росреестра по Татарстану. Сервис "Госключ" был создан при поддержке национального проекта "Цифровая экономика" для подписания юридически значимых документов в электронном виде. В приложении граждане могут бесплатно получить сертификат и сформировать усиленную квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись в любое удобное время и в любом месте, в том числе за пределами РФ. Для установки достаточно иметь личный кабинет на сайте Госуслуг и загранпаспорт нового образца, с биометрическими данными. "В Республике Татарстан впервые оформили договор долевого участия в строительстве с применением "Госключа". Покупатель находился в Башкирии, однако это не помешало ему зарегистрировать все необходимые документы дистанционно", - говорится в сообщении. Уточняется, что первая в Татарстане регистрация договора долевого участия с усиленной квалифицированной электронной подписью, полученной в приложении "Госключ", прошла с застройщиком "Унистрой" с использованием кредитных средств банка ВТБ. "Приложение "Госключ" позволит нашим гражданам оперативно пользоваться электронными услугами Росреестра. В ходе тесного сотрудничества с банковским сообществом мы увеличили долю таких услуг и значительно сократили сроки регистрации сделок с недвижимостью… Для физических лиц данная услуга бесплатна", - отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова, рекомендовав жителям республики получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи в приложении "Госключ". "С внедрением современных технологий у нас появляются новые возможности для улучшения качества оказания услуг. Созданный сервис позволяет снизить как материальные, так и временные расходы наших клиентов. Благодаря приложению "Госключ" мы уже имеем успешный опыт регистрации договора долевого участия без непосредственного участия заявителя", - сказала управляющий директор банка ВТБ в Татарстане Гузель Мосеева.

https://ria.ru/20230403/kolokolnya-1862699300.html

https://ria.ru/20230329/tatarstan-1861628883.html

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россия, республика татарстан (татарстан), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), втб