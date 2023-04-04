В Татарстане состоялась первая сделка с использованием "Госключа"
В Татарстане оформили первую сделку с использованием "Госключа"
Вид на купола собора Казанской иконы Божией Матери, Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. Договор долевого участия в строительстве впервые оформлен в Татарстане с использованием "Госключа", сообщает управление Росреестра по Татарстану.
Сервис "Госключ" был создан при поддержке национального проекта "Цифровая экономика" для подписания юридически значимых документов в электронном виде. В приложении граждане могут бесплатно получить сертификат и сформировать усиленную квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись в любое удобное время и в любом месте, в том числе за пределами РФ. Для установки достаточно иметь личный кабинет на сайте Госуслуг и загранпаспорт нового образца, с биометрическими данными.
"В Республике Татарстан впервые оформили договор долевого участия в строительстве с применением "Госключа". Покупатель находился в Башкирии, однако это не помешало ему зарегистрировать все необходимые документы дистанционно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что первая в Татарстане регистрация договора долевого участия с усиленной квалифицированной электронной подписью, полученной в приложении "Госключ", прошла с застройщиком "Унистрой" с использованием кредитных средств банка ВТБ.
"Приложение "Госключ" позволит нашим гражданам оперативно пользоваться электронными услугами Росреестра. В ходе тесного сотрудничества с банковским сообществом мы увеличили долю таких услуг и значительно сократили сроки регистрации сделок с недвижимостью… Для физических лиц данная услуга бесплатна", - отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова, рекомендовав жителям республики получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи в приложении "Госключ".
"С внедрением современных технологий у нас появляются новые возможности для улучшения качества оказания услуг. Созданный сервис позволяет снизить как материальные, так и временные расходы наших клиентов. Благодаря приложению "Госключ" мы уже имеем успешный опыт регистрации договора долевого участия без непосредственного участия заявителя", - сказала управляющий директор банка ВТБ в Татарстане Гузель Мосеева.