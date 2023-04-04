https://ria.ru/20230404/gazoprovod-1862883927.html

В Кремле ответили на вопрос о возобновлении поставок по "Северному потоку"

В Кремле ответили на вопрос о возобновлении поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 04.04.2023

В Кремле ответили на вопрос о возобновлении поставок по "Северному потоку"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности возобновить поставки с "Северного потока", заявил, что поставки возобновляются, когда есть не РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:15

2023-04-04T13:15

2023-04-04T13:15

экономика

россия

европа

дмитрий песков

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности возобновить поставки с "Северного потока", заявил, что поставки возобновляются, когда есть не только продавец, но и покупатели. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20230403/yakhta-1862764749.html

россия

европа

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, европа, дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"