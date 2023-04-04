В Кремле ответили на вопрос о возобновлении поставок по "Северному потоку"
Песков: поставки по "Северному потоку" будут возможны при наличии продавца и покупателей
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЧасть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности возобновить поставки с "Северного потока", заявил, что поставки возобновляются, когда есть не только продавец, но и покупатели.
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"Здесь я не могу ответить на ваш вопрос, это же зависит от того, поставки же возобновляются, когда есть не только продавец, но и покупатель", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия до установления виновных возобновить поставки, если "Северный поток" будет отремонтирован.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.