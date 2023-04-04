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В Кремле ответили на вопрос о возобновлении поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 04.04.2023
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13:15 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/gazoprovod-1862883927.html
В Кремле ответили на вопрос о возобновлении поставок по "Северному потоку"
В Кремле ответили на вопрос о возобновлении поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 04.04.2023
В Кремле ответили на вопрос о возобновлении поставок по "Северному потоку"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности возобновить поставки с "Северного потока", заявил, что поставки возобновляются, когда есть не РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:15
2023-04-04T13:15
экономика
россия
европа
дмитрий песков
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности возобновить поставки с "Северного потока", заявил, что поставки возобновляются, когда есть не только продавец, но и покупатели. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230403/yakhta-1862764749.html
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экономика, россия, европа, дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Экономика, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
В Кремле ответили на вопрос о возобновлении поставок по "Северному потоку"

Песков: поставки по "Северному потоку" будут возможны при наличии продавца и покупателей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЧасть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности возобновить поставки с "Северного потока", заявил, что поставки возобновляются, когда есть не только продавец, но и покупатели.
«
"Здесь я не могу ответить на ваш вопрос, это же зависит от того, поставки же возобновляются, когда есть не только продавец, но и покупатель", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия до установления виновных возобновить поставки, если "Северный поток" будет отремонтирован.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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ЭкономикаРоссияЕвропаДмитрий ПесковСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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