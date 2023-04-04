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В ФРГ возобновили страхование газопровода "Северный поток", пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2023
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10:32 04.04.2023 (обновлено: 11:12 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/gazoprovod-1862825108.html
В ФРГ возобновили страхование газопровода "Северный поток", пишут СМИ
В ФРГ возобновили страхование газопровода "Северный поток", пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2023
В ФРГ возобновили страхование газопровода "Северный поток", пишут СМИ
Немецкие страховые компания Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток", передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:32
2023-04-04T11:12
экономика
европа
германия
nord stream
северный поток — 2
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Немецкие страховые компания Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток", передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Как отметил один из собеседников агентства, полис покрывает и физический ущерб для инфраструктуры, и экономические проблемы, вызванные остановкой деятельности. Наличие страховки также облегчит проведение ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок газа по дну Балтийского моря в Европу.По словам одного из источников, правительство Германии не возражало против страхования. Другие собеседники отмечают, что некоторые из немецких акционеров Nord Stream выступают за сохранение трубопровода в случае улучшения отношений с Москвой. В то же время, как рассказали агентству представители германского истеблишмента, надежду на возрождение проекта разделяют немногие, да и те считают такое развитие событий маловероятным в ближайшем будущем.В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.
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экономика, европа, германия, nord stream , северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"
Экономика, Европа, Германия, Nord Stream , Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
В ФРГ возобновили страхование газопровода "Северный поток", пишут СМИ

Reuters: немецкие Allianz и Munich Re возобновили страхование газопровода "Северный поток"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Немецкие страховые компания Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток", передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
«

"Немецкие страховщики Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток", контролируемого Россией", — говорится в публикации.

Как отметил один из собеседников агентства, полис покрывает и физический ущерб для инфраструктуры, и экономические проблемы, вызванные остановкой деятельности. Наличие страховки также облегчит проведение ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок газа по дну Балтийского моря в Европу.
По словам одного из источников, правительство Германии не возражало против страхования. Другие собеседники отмечают, что некоторые из немецких акционеров Nord Stream выступают за сохранение трубопровода в случае улучшения отношений с Москвой.
В то же время, как рассказали агентству представители германского истеблишмента, надежду на возрождение проекта разделяют немногие, да и те считают такое развитие событий маловероятным в ближайшем будущем.
В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.
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ЭкономикаЕвропаГерманияNord StreamСеверный поток — 2Северный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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