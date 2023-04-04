В ФРГ возобновили страхование газопровода "Северный поток", пишут СМИ
Reuters: немецкие Allianz и Munich Re возобновили страхование газопровода "Северный поток"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Немецкие страховые компания Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток", передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
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"Немецкие страховщики Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток", контролируемого Россией", — говорится в публикации.
Как отметил один из собеседников агентства, полис покрывает и физический ущерб для инфраструктуры, и экономические проблемы, вызванные остановкой деятельности. Наличие страховки также облегчит проведение ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок газа по дну Балтийского моря в Европу.
По словам одного из источников, правительство Германии не возражало против страхования. Другие собеседники отмечают, что некоторые из немецких акционеров Nord Stream выступают за сохранение трубопровода в случае улучшения отношений с Москвой.
В то же время, как рассказали агентству представители германского истеблишмента, надежду на возрождение проекта разделяют немногие, да и те считают такое развитие событий маловероятным в ближайшем будущем.
В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.