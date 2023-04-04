https://ria.ru/20230404/gazoprovod-1862825108.html

В ФРГ возобновили страхование газопровода "Северный поток", пишут СМИ

В ФРГ возобновили страхование газопровода "Северный поток", пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2023

В ФРГ возобновили страхование газопровода "Северный поток", пишут СМИ

Немецкие страховые компания Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток", передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T10:32

2023-04-04T10:32

2023-04-04T11:12

экономика

европа

германия

nord stream

северный поток — 2

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Немецкие страховые компания Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток", передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Как отметил один из собеседников агентства, полис покрывает и физический ущерб для инфраструктуры, и экономические проблемы, вызванные остановкой деятельности. Наличие страховки также облегчит проведение ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок газа по дну Балтийского моря в Европу.По словам одного из источников, правительство Германии не возражало против страхования. Другие собеседники отмечают, что некоторые из немецких акционеров Nord Stream выступают за сохранение трубопровода в случае улучшения отношений с Москвой. В то же время, как рассказали агентству представители германского истеблишмента, надежду на возрождение проекта разделяют немногие, да и те считают такое развитие событий маловероятным в ближайшем будущем.В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

европа

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, германия, nord stream , северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"