Рейтинг@Mail.ru
Фосагро: Виктор Черепов переизбран председателем совета директоров - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/fosagro-1862852814.html
Фосагро: Виктор Черепов переизбран председателем совета директоров
Фосагро: Виктор Черепов переизбран председателем совета директоров - РИА Новости, 04.04.2023
Фосагро: Виктор Черепов переизбран председателем совета директоров
Совет директоров ПАО "Фосагро" переизбрал независимого директора Виктора Черепова своим председателем, следует из сообщения компании. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:44
2023-04-04T11:44
новости компаний - экономика
фосагро
балаково
волхов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3703dbe3c583dee5bc225ae1194223c3.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости/Прайм. Совет директоров ПАО "Фосагро" переизбрал независимого директора Виктора Черепова своим председателем, следует из сообщения компании. "Совет директоров ПАО "Фосагро", российской вертикально интегрированной компании, одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, на первом заседании после годового собрания акционеров переизбрал своим председателем независимого директора Виктора Черепова. Заместителем председателя совета директоров переизбран Александр Шарабайко", - говорится в сообщении. Сообщается также об утверждении руководства и персонального состава комитетов совета директоров. Так, председателем комитета по аудиту переизбран Черепов, председателем комитета по стратегии и устойчивому развитию - Шарабайко, председателем комитета по вознаграждениям и кадрам избран член совета директоров Сиродж Лоиков, а Сергей Самосюк переизбран секретарем совета. Кроме того, совет директоров рассмотрел вопрос о признании независимым директором Владимира Трухачёва и признал его таковым в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления и правилами листинга Московской биржи. Также в ходе заседания совета генеральный директор компании Михаил Рыбников отметил, что последовательная реализация долгосрочной программы развития позволяет компании продолжать наращивать темпы выпуска агрохимической продукции. Согласно приведенным данным, в первом квартале их рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6%, что служит важным заделом для достижения по итогам года целевого производственного уровня в 11,3 млн тонн. Основными драйверами роста стали новый завод-"миллионник" в Волхове, выходящий на проектную мощность, и производственный комплекс в Балакове, где завершается второй этап программы развития. "Позитивная динамика производственных результатов находит своё отражение в увеличении налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и объёмов поддержки корпоративных социальных и благотворительных проектов, а также в растущей капитализации компании – инвесторы в конце первого квартала оценивали совокупную стоимость "Фосагро" на уровне триллиона рублей", - заключил Рыбников.
https://ria.ru/20230324/indeksatsiya-1860298434.html
балаково
волхов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a61f2134a36139eb52387a047b6745bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, фосагро, балаково, волхов
Новости компаний - Экономика, ФосАгро, Балаково, Волхов

Фосагро: Виктор Черепов переизбран председателем совета директоров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости/Прайм. Совет директоров ПАО "Фосагро" переизбрал независимого директора Виктора Черепова своим председателем, следует из сообщения компании.
"Совет директоров ПАО "Фосагро", российской вертикально интегрированной компании, одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, на первом заседании после годового собрания акционеров переизбрал своим председателем независимого директора Виктора Черепова. Заместителем председателя совета директоров переизбран Александр Шарабайко", - говорится в сообщении.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Группа "ФосАгро" еще на 15% проиндексирует зарплаты всем сотрудникам
24 марта, 10:41
Сообщается также об утверждении руководства и персонального состава комитетов совета директоров. Так, председателем комитета по аудиту переизбран Черепов, председателем комитета по стратегии и устойчивому развитию - Шарабайко, председателем комитета по вознаграждениям и кадрам избран член совета директоров Сиродж Лоиков, а Сергей Самосюк переизбран секретарем совета.
Кроме того, совет директоров рассмотрел вопрос о признании независимым директором Владимира Трухачёва и признал его таковым в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления и правилами листинга Московской биржи.
Также в ходе заседания совета генеральный директор компании Михаил Рыбников отметил, что последовательная реализация долгосрочной программы развития позволяет компании продолжать наращивать темпы выпуска агрохимической продукции. Согласно приведенным данным, в первом квартале их рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6%, что служит важным заделом для достижения по итогам года целевого производственного уровня в 11,3 млн тонн. Основными драйверами роста стали новый завод-"миллионник" в Волхове, выходящий на проектную мощность, и производственный комплекс в Балакове, где завершается второй этап программы развития.
"Позитивная динамика производственных результатов находит своё отражение в увеличении налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и объёмов поддержки корпоративных социальных и благотворительных проектов, а также в растущей капитализации компании – инвесторы в конце первого квартала оценивали совокупную стоимость "Фосагро" на уровне триллиона рублей", - заключил Рыбников.
 
Новости компаний - ЭкономикаФосАгроБалаковоВолхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала