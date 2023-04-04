https://ria.ru/20230404/fosagro-1862852814.html

Фосагро: Виктор Черепов переизбран председателем совета директоров

Фосагро: Виктор Черепов переизбран председателем совета директоров - РИА Новости, 04.04.2023

Фосагро: Виктор Черепов переизбран председателем совета директоров

Совет директоров ПАО "Фосагро" переизбрал независимого директора Виктора Черепова своим председателем, следует из сообщения компании. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:44

2023-04-04T11:44

2023-04-04T11:44

новости компаний - экономика

фосагро

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости/Прайм. Совет директоров ПАО "Фосагро" переизбрал независимого директора Виктора Черепова своим председателем, следует из сообщения компании. "Совет директоров ПАО "Фосагро", российской вертикально интегрированной компании, одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, на первом заседании после годового собрания акционеров переизбрал своим председателем независимого директора Виктора Черепова. Заместителем председателя совета директоров переизбран Александр Шарабайко", - говорится в сообщении. Сообщается также об утверждении руководства и персонального состава комитетов совета директоров. Так, председателем комитета по аудиту переизбран Черепов, председателем комитета по стратегии и устойчивому развитию - Шарабайко, председателем комитета по вознаграждениям и кадрам избран член совета директоров Сиродж Лоиков, а Сергей Самосюк переизбран секретарем совета. Кроме того, совет директоров рассмотрел вопрос о признании независимым директором Владимира Трухачёва и признал его таковым в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления и правилами листинга Московской биржи. Также в ходе заседания совета генеральный директор компании Михаил Рыбников отметил, что последовательная реализация долгосрочной программы развития позволяет компании продолжать наращивать темпы выпуска агрохимической продукции. Согласно приведенным данным, в первом квартале их рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6%, что служит важным заделом для достижения по итогам года целевого производственного уровня в 11,3 млн тонн. Основными драйверами роста стали новый завод-"миллионник" в Волхове, выходящий на проектную мощность, и производственный комплекс в Балакове, где завершается второй этап программы развития. "Позитивная динамика производственных результатов находит своё отражение в увеличении налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и объёмов поддержки корпоративных социальных и благотворительных проектов, а также в растущей капитализации компании – инвесторы в конце первого квартала оценивали совокупную стоимость "Фосагро" на уровне триллиона рублей", - заключил Рыбников.

https://ria.ru/20230324/indeksatsiya-1860298434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, фосагро, балаково, волхов