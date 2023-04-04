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Пасечник назвал создание Госфонда поддержки участников СВО важным решением
Пасечник назвал создание Госфонда поддержки участников СВО важным решением - РИА Новости, 04.04.2023
Пасечник назвал создание Госфонда поддержки участников СВО важным решением
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале назвал важнейшим решением создание Государственного фонда поддержки участников СВО, указ о создании... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T20:18
2023-04-04T20:18
2023-04-04T20:18
специальная военная операция на украине
россия
кемеровская область
леонид пасечник
владимир путин
сергей кириенко
луганская народная республика
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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ЛУГАНСК, 4 апр – РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале назвал важнейшим решением создание Государственного фонда поддержки участников СВО, указ о создании которого накануне подписал президент России Владимир Путин. "Это важнейшее решение для наших защитников и тысяч жителей Луганской Народной Республики. Задачи фонда президент России четко обозначил в своем Послании – адресная помощь нашим защитникам и членам их семей. Помощь во всех аспектах - юридическая, социальная, психологическая и медицинская" - написал Пасечник в своем телеграм-канале. Он также добавил, что фонд объединит усилия общественников, министерств и ведомств, тем самым создается единая система всеобъемлющей поддержки участникам СВО. "Создание этого фонда – еще одно подтверждение заботы государства о каждом человеке в стране. Президент особенно отметил, что семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом", - отметил Пасечник. Третьего апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников военной операции на Украине "Защитники Отечества". Высший орган фонда — наблюдательный совет, его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а председателем самого фонда — глава совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса супруга главы Кемеровской области Анна Цивилёва. Попечительский совет возглавил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Глава государства также поручил главам регионов "обеспечить поддержку деятельности" организации.
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россия, кемеровская область, леонид пасечник, владимир путин, сергей кириенко, луганская народная республика, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кемеровская область, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Луганская Народная Республика, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", Общество
Пасечник назвал создание Госфонда поддержки участников СВО важным решением
Врио главы ЛНР Пасечник назвал создание Госфонда поддержки участников СВО важным решением