Рейтинг@Mail.ru
Пасечник назвал создание Госфонда поддержки участников СВО важным решением - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/fond-1863021425.html
Пасечник назвал создание Госфонда поддержки участников СВО важным решением
Пасечник назвал создание Госфонда поддержки участников СВО важным решением - РИА Новости, 04.04.2023
Пасечник назвал создание Госфонда поддержки участников СВО важным решением
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале назвал важнейшим решением создание Государственного фонда поддержки участников СВО, указ о создании... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T20:18
2023-04-04T20:18
специальная военная операция на украине
россия
кемеровская область
леонид пасечник
владимир путин
сергей кириенко
луганская народная республика
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856196092_0:263:3042:1974_1920x0_80_0_0_fcc8d926b20b07e611725bc6c3adbaab.jpg
ЛУГАНСК, 4 апр – РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале назвал важнейшим решением создание Государственного фонда поддержки участников СВО, указ о создании которого накануне подписал президент России Владимир Путин. "Это важнейшее решение для наших защитников и тысяч жителей Луганской Народной Республики. Задачи фонда президент России четко обозначил в своем Послании – адресная помощь нашим защитникам и членам их семей. Помощь во всех аспектах - юридическая, социальная, психологическая и медицинская" - написал Пасечник в своем телеграм-канале. Он также добавил, что фонд объединит усилия общественников, министерств и ведомств, тем самым создается единая система всеобъемлющей поддержки участникам СВО. "Создание этого фонда – еще одно подтверждение заботы государства о каждом человеке в стране. Президент особенно отметил, что семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом", - отметил Пасечник. Третьего апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников военной операции на Украине "Защитники Отечества". Высший орган фонда — наблюдательный совет, его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а председателем самого фонда — глава совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса супруга главы Кемеровской области Анна Цивилёва. Попечительский совет возглавил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Глава государства также поручил главам регионов "обеспечить поддержку деятельности" организации.
россия
кемеровская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856196092_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_ea3cdf5e822c7d3ccdd01ed9826c60ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кемеровская область, леонид пасечник, владимир путин, сергей кириенко, луганская народная республика, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кемеровская область, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Луганская Народная Республика, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", Общество
Пасечник назвал создание Госфонда поддержки участников СВО важным решением

Врио главы ЛНР Пасечник назвал создание Госфонда поддержки участников СВО важным решением

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 апр – РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале назвал важнейшим решением создание Государственного фонда поддержки участников СВО, указ о создании которого накануне подписал президент России Владимир Путин.
"Это важнейшее решение для наших защитников и тысяч жителей Луганской Народной Республики. Задачи фонда президент России четко обозначил в своем Послании – адресная помощь нашим защитникам и членам их семей. Помощь во всех аспектах - юридическая, социальная, психологическая и медицинская" - написал Пасечник в своем телеграм-канале.
Он также добавил, что фонд объединит усилия общественников, министерств и ведомств, тем самым создается единая система всеобъемлющей поддержки участникам СВО. "Создание этого фонда – еще одно подтверждение заботы государства о каждом человеке в стране. Президент особенно отметил, что семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом", - отметил Пасечник.
Третьего апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников военной операции на Украине "Защитники Отечества". Высший орган фонда — наблюдательный совет, его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а председателем самого фонда — глава совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса супруга главы Кемеровской области Анна Цивилёва. Попечительский совет возглавил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Глава государства также поручил главам регионов "обеспечить поддержку деятельности" организации.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКемеровская областьЛеонид ПасечникВладимир ПутинСергей КириенкоЛуганская Народная РеспубликаФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала