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Пасечник назвал создание Госфонда поддержки участников СВО важным решением

Пасечник назвал создание Госфонда поддержки участников СВО важным решением - РИА Новости, 04.04.2023

Пасечник назвал создание Госфонда поддержки участников СВО важным решением

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале назвал важнейшим решением создание Государственного фонда поддержки участников СВО, указ о создании... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T20:18

2023-04-04T20:18

2023-04-04T20:18

специальная военная операция на украине

россия

кемеровская область

леонид пасечник

владимир путин

сергей кириенко

луганская народная республика

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

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ЛУГАНСК, 4 апр – РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале назвал важнейшим решением создание Государственного фонда поддержки участников СВО, указ о создании которого накануне подписал президент России Владимир Путин. "Это важнейшее решение для наших защитников и тысяч жителей Луганской Народной Республики. Задачи фонда президент России четко обозначил в своем Послании – адресная помощь нашим защитникам и членам их семей. Помощь во всех аспектах - юридическая, социальная, психологическая и медицинская" - написал Пасечник в своем телеграм-канале. Он также добавил, что фонд объединит усилия общественников, министерств и ведомств, тем самым создается единая система всеобъемлющей поддержки участникам СВО. "Создание этого фонда – еще одно подтверждение заботы государства о каждом человеке в стране. Президент особенно отметил, что семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом", - отметил Пасечник. Третьего апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников военной операции на Украине "Защитники Отечества". Высший орган фонда — наблюдательный совет, его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а председателем самого фонда — глава совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса супруга главы Кемеровской области Анна Цивилёва. Попечительский совет возглавил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Глава государства также поручил главам регионов "обеспечить поддержку деятельности" организации.

россия

кемеровская область

луганская народная республика

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россия, кемеровская область, леонид пасечник, владимир путин, сергей кириенко, луганская народная республика, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", общество