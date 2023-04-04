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Рябков: Россия откалибрует свои действия из-за вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
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16:58 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862973944.html
Рябков: Россия откалибрует свои действия из-за вступления Финляндии в НАТО
Рябков: Россия откалибрует свои действия из-за вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
Рябков: Россия откалибрует свои действия из-за вступления Финляндии в НАТО
Россия откалибрует свои действия в зависимости от изменения обстановки в связи со вступлением Финляндии в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:58
2023-04-04T16:58
россия
финляндия
сергей рябков
нато
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия откалибрует свои действия в зависимости от изменения обстановки в связи со вступлением Финляндии в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Все будет откалибровано в соразмерно меняющейся обстановке, их безопасность не укрепится, безопасность северо-атлантического альянса в целом не усилится. Любые угрозы на нашем направлении будут парироваться", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".
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россия, финляндия, сергей рябков, нато
Россия, Финляндия, Сергей Рябков, НАТО
Рябков: Россия откалибрует свои действия из-за вступления Финляндии в НАТО

Рябков: Россия будет действовать в соответствии со вступлением Финляндии в НАТО

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия откалибрует свои действия в зависимости от изменения обстановки в связи со вступлением Финляндии в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все будет откалибровано в соразмерно меняющейся обстановке, их безопасность не укрепится, безопасность северо-атлантического альянса в целом не усилится. Любые угрозы на нашем направлении будут парироваться", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Россия надеется, что НАТО поймет серьезность размещения ТЯО, заявил Рябков
29 марта, 14:26
 
РоссияФинляндияСергей РябковНАТО
 
 
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