https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862973944.html
Рябков: Россия откалибрует свои действия из-за вступления Финляндии в НАТО
Рябков: Россия откалибрует свои действия из-за вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
Рябков: Россия откалибрует свои действия из-за вступления Финляндии в НАТО
Россия откалибрует свои действия в зависимости от изменения обстановки в связи со вступлением Финляндии в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:58
2023-04-04T16:58
2023-04-04T16:58
россия
финляндия
сергей рябков
нато
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия откалибрует свои действия в зависимости от изменения обстановки в связи со вступлением Финляндии в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Все будет откалибровано в соразмерно меняющейся обстановке, их безопасность не укрепится, безопасность северо-атлантического альянса в целом не усилится. Любые угрозы на нашем направлении будут парироваться", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230329/nato-1861554108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, сергей рябков, нато
Россия, Финляндия, Сергей Рябков, НАТО
Рябков: Россия откалибрует свои действия из-за вступления Финляндии в НАТО
Рябков: Россия будет действовать в соответствии со вступлением Финляндии в НАТО
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия откалибрует свои действия в зависимости от изменения обстановки в связи со вступлением Финляндии в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все будет откалибровано в соразмерно меняющейся обстановке, их безопасность не укрепится, безопасность северо-атлантического альянса в целом не усилится. Любые угрозы на нашем направлении будут парироваться", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".
Россия надеется, что НАТО поймет серьезность размещения ТЯО, заявил Рябков