https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862973944.html

Рябков: Россия откалибрует свои действия из-за вступления Финляндии в НАТО

Рябков: Россия откалибрует свои действия из-за вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023

Рябков: Россия откалибрует свои действия из-за вступления Финляндии в НАТО

Россия откалибрует свои действия в зависимости от изменения обстановки в связи со вступлением Финляндии в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:58

2023-04-04T16:58

2023-04-04T16:58

россия

финляндия

сергей рябков

нато

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия откалибрует свои действия в зависимости от изменения обстановки в связи со вступлением Финляндии в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Все будет откалибровано в соразмерно меняющейся обстановке, их безопасность не укрепится, безопасность северо-атлантического альянса в целом не усилится. Любые угрозы на нашем направлении будут парироваться", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230329/nato-1861554108.html

россия

финляндия

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Екатерина Зайцева

россия, финляндия, сергей рябков, нато