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Канцелярия президента Финляндии прокомментировала вступление страны в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
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16:24 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862959666.html
Канцелярия президента Финляндии прокомментировала вступление страны в НАТО
Канцелярия президента Финляндии прокомментировала вступление страны в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
Канцелярия президента Финляндии прокомментировала вступление страны в НАТО
Членство Финляндии в Организации Североатлантического договора не направлено против кого-либо, и членство Хельсинки в Альянсе будет не полным без Швеции,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:24
2023-04-04T16:24
в мире
финляндия
нато
швеция
хельсинки
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 апр - РИА Новости. Членство Финляндии в Организации Североатлантического договора не направлено против кого-либо, и членство Хельсинки в Альянсе будет не полным без Швеции, говорится в заявлении канцелярии президента Финляндии. Во вторник Финляндия стала 31-м членом НАТО. "Членство Финляндии не направлено против кого-либо. Оно также не меняет основ и целей внешней политики и политики безопасности Финляндии. Финляндия - стабильная и предсказуемая скандинавская страна, которая стремится к мирному разрешению споров. Принципы и ценности, важные для Финляндии, будут и в будущем определять нашу внешнюю политику", - говорится в заявлении. В качестве члена НАТО Финляндии потребуется готовность к переменам и способность к адаптации. "Хотя членство в НАТО не меняет всего, статус союзника требует от нас нового мышления и некоторых изменений в законодательстве… Предстоит еще большая работа по интеграции обороны Финляндии в общую оборону НАТО. Силы обороны также сталкиваются с новыми требованиями и вызовами, на которые мы должны реагировать", - уточняет канцелярия. Самый значительный вклад Финляндии в НАТО - защита собственной территории. "В то же время очевидно, что наиболее значительный вклад Финляндии в коллективное сдерживание и оборону НАТО основан на безопасности и обороне нашей собственной территории. В этом отношении финская концепция всеобъемлющей безопасности сохраняет свою ценность. Но мы больше не делаем эту работу в одиночку", - говорится в сообщении. Финляндия подала заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией. "Членство Финляндии не будет полным без членства Швеции. Настойчивые усилия по скорейшему вступлению Швеции в НАТО продолжаются. Аналогичным образом продолжается тесное сотрудничество по созданию общей безопасности и обороны во всем Северном регионе", - подчеркивается в заявлении.
https://ria.ru/20230404/protest-1862910669.html
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
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в мире, финляндия, нато, швеция, хельсинки
В мире, Финляндия, НАТО, Швеция, Хельсинки
Канцелярия президента Финляндии прокомментировала вступление страны в НАТО

Канцелярия президента Финляндии: членство страны в НАТО не направлено против кого-либо

CC BY 2.0 / Richard Mortel / Helsinki Президентский дворец в Хельсинки, Финляндия
Президентский дворец в Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
CC BY 2.0 / Richard Mortel / Helsinki
Президентский дворец в Хельсинки, Финляндия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 4 апр - РИА Новости. Членство Финляндии в Организации Североатлантического договора не направлено против кого-либо, и членство Хельсинки в Альянсе будет не полным без Швеции, говорится в заявлении канцелярии президента Финляндии.
Во вторник Финляндия стала 31-м членом НАТО.
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"Членство Финляндии не направлено против кого-либо. Оно также не меняет основ и целей внешней политики и политики безопасности Финляндии. Финляндия - стабильная и предсказуемая скандинавская страна, которая стремится к мирному разрешению споров. Принципы и ценности, важные для Финляндии, будут и в будущем определять нашу внешнюю политику", - говорится в заявлении.
В качестве члена НАТО Финляндии потребуется готовность к переменам и способность к адаптации.
"Хотя членство в НАТО не меняет всего, статус союзника требует от нас нового мышления и некоторых изменений в законодательстве… Предстоит еще большая работа по интеграции обороны Финляндии в общую оборону НАТО. Силы обороны также сталкиваются с новыми требованиями и вызовами, на которые мы должны реагировать", - уточняет канцелярия.
Самый значительный вклад Финляндии в НАТО - защита собственной территории.
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"В то же время очевидно, что наиболее значительный вклад Финляндии в коллективное сдерживание и оборону НАТО основан на безопасности и обороне нашей собственной территории. В этом отношении финская концепция всеобъемлющей безопасности сохраняет свою ценность. Но мы больше не делаем эту работу в одиночку", - говорится в сообщении.
Финляндия подала заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией.
"Членство Финляндии не будет полным без членства Швеции. Настойчивые усилия по скорейшему вступлению Швеции в НАТО продолжаются. Аналогичным образом продолжается тесное сотрудничество по созданию общей безопасности и обороны во всем Северном регионе", - подчеркивается в заявлении.
 
В миреФинляндияНАТОШвецияХельсинки
 
 
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