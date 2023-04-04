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В Кремле отреагировали на вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
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13:00 04.04.2023 (обновлено: 13:02 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862879123.html
В Кремле отреагировали на вступление Финляндии в НАТО
В Кремле отреагировали на вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
В Кремле отреагировали на вступление Финляндии в НАТО
Вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, Североатлантический альянс - враждебная России структура, заявил... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:00
2023-04-04T13:02
финляндия
россия
нато
политика
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, Североатлантический альянс - враждебная России структура, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом он подчеркнул, что вступление в НАТО Финляндии сильно отличается от ситуации с Украиной и НАТО, "поэтому здесь вряд ли можно сравнивать".Во вторник в штаб-квартире НАТО пройдет официальная церемония вступления Финляндии в альянс.
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
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финляндия, россия, нато, политика
Финляндия, Россия, НАТО, Политика
В Кремле отреагировали на вступление Финляндии в НАТО

Песков: вступление Финляндии в НАТО не может не повлиять на характер отношений с Россией

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, Североатлантический альянс - враждебная России структура, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Безусловно, это не может не влиять на характер двусторонних отношений с теми государствами, которые становятся новыми членами альянса. Альянс является структурой недружественной, а во многом - враждебной для Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
При этом он подчеркнул, что вступление в НАТО Финляндии сильно отличается от ситуации с Украиной и НАТО, "поэтому здесь вряд ли можно сравнивать".
Во вторник в штаб-квартире НАТО пройдет официальная церемония вступления Финляндии в альянс.
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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