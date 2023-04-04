https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862879123.html

В Кремле отреагировали на вступление Финляндии в НАТО

В Кремле отреагировали на вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023

В Кремле отреагировали на вступление Финляндии в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, Североатлантический альянс - враждебная России структура, заявил... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:00

2023-04-04T13:00

2023-04-04T13:02

финляндия

россия

нато

политика

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, Североатлантический альянс - враждебная России структура, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом он подчеркнул, что вступление в НАТО Финляндии сильно отличается от ситуации с Украиной и НАТО, "поэтому здесь вряд ли можно сравнивать".Во вторник в штаб-квартире НАТО пройдет официальная церемония вступления Финляндии в альянс.

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

финляндия, россия, нато, политика