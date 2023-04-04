https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862879123.html
В Кремле отреагировали на вступление Финляндии в НАТО
В Кремле отреагировали на вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
В Кремле отреагировали на вступление Финляндии в НАТО
Вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, Североатлантический альянс - враждебная России структура, заявил... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:00
2023-04-04T13:00
2023-04-04T13:02
финляндия
россия
нато
политика
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, Североатлантический альянс - враждебная России структура, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом он подчеркнул, что вступление в НАТО Финляндии сильно отличается от ситуации с Украиной и НАТО, "поэтому здесь вряд ли можно сравнивать".Во вторник в штаб-квартире НАТО пройдет официальная церемония вступления Финляндии в альянс.
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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финляндия, россия, нато, политика
Финляндия, Россия, НАТО, Политика
В Кремле отреагировали на вступление Финляндии в НАТО
Песков: вступление Финляндии в НАТО не может не повлиять на характер отношений с Россией
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, Североатлантический альянс - враждебная России структура, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Безусловно, это не может не влиять на характер двусторонних отношений с теми государствами, которые становятся новыми членами альянса. Альянс является структурой недружественной, а во многом - враждебной для Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
При этом он подчеркнул, что вступление в НАТО Финляндии сильно отличается от ситуации с Украиной и НАТО, "поэтому здесь вряд ли можно сравнивать".
Во вторник в штаб-квартире НАТО пройдет официальная церемония вступления Финляндии в альянс.
НАТО увязла на Украине по горло