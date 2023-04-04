https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862792235.html

Эксперт рассказал, что получит Финляндия от членства в НАТО

Эксперт рассказал, что получит Финляндия от членства в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023

Эксперт рассказал, что получит Финляндия от членства в НАТО

Финляндия уже давно интегрирована в военную инфраструктуру НАТО, но с официальным вступлением в альянс получает юридические гарантии по 5-й статье... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T03:15

2023-04-04T03:15

2023-04-04T09:54

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Финляндия уже давно интегрирована в военную инфраструктуру НАТО, но с официальным вступлением в альянс получает юридические гарантии по 5-й статье Североатлантического договора. Кроме того, граница России и НАТО увеличивается почти в два раза, в обозримом будущем там может появиться ограниченный военный контингент, а США могут получить доступ ко всей военной инфраструктуре страны, заявил РИА Новости аналитик отдела стратегического развития Института международных исследований МГИМО Никита Липунов. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия вступит в альянс во вторник, 4 апреля, флаг страны будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. "Самое главное, что меняется, — это действие 5-й статьи о коллективной обороне: нападение на Финляндию будет считаться нападением на весь блок. Они получают юридические границы, но с военно-технической точки зрения и так были глубоко интегрированы. Наша граница с НАТО увеличивается почти вдвое", — сказал Липунов. Эксперт предположил, что с вступлением Финляндии в альянс США получат более полный доступ к военной инфраструктуре страны по аналогии с военными аэродромами Норвегии и, возможно, финские военные объекты будут напрямую использоваться США. В то же время Липунов отметил, что последние десять лет происходило постепенное вовлечение Швеции и Финляндии во все форматы альянса и его работу: обе страны продолжали участвовать в совместных учениях в качестве страны, не входящей в НАТО, у них также есть статус привилегированных партнеров вне НАТО. Он отметил, что Финляндия присоединяется к НАТО без ограничений, оговорок или исключений, то есть принимает на себя все обязательства, в том числе, хотя это и маловероятно, нельзя списывать со счетов возможность размещения в стране ядерного оружия. "Риск появления ядерных вооружений на территории страны, хоть его и нельзя списывать со счетов, крайне мал. Альянс в предшествующие месяцы проводит осторожную политику на этом направлении, поэтому я бы не ожидал размещения там ядерных вооружений, элементов ПРО, но более тесного взаимодействия с США и союзниками в Северной Европе я бы стал ожидать. Возможно, речь может идти о появлении контингента военного альянса в обозримой перспективе по программе расширенного передового присутствия, подобно тем ограниченным контингентам, по 1 тысяче человек, что находятся в странах Балтии", — добавил Липунов.

https://ria.ru/20230404/nato-1862786598.html

https://ria.ru/20230403/ukreplenie-1862658945.html

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в мире, финляндия, сша, швеция, йенс столтенберг, нато, мгимо