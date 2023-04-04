https://ria.ru/20230404/finansy-1863022123.html
Украина договорилась о привлечении 73 миллионов долларов на разминирование
Украина договорилась о привлечении 73 миллионов долларов на разминирование - РИА Новости, 04.04.2023
Украина договорилась о привлечении 73 миллионов долларов на разминирование
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале заявил, что страна договорилась о привлечении еще 73 миллионов долларов на разминирование... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T20:21
2023-04-04T20:21
2023-04-04T20:22
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всемирный банк
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале заявил, что страна договорилась о привлечении еще 73 миллионов долларов на разминирование территорий. "Европейский союз, США, Канада и Япония на сегодня являются лидерами в поддержке гуманитарного разминирования. Привлечено 16 миллионов долларов международной технической помощи, есть предварительные договоренности о еще 73 миллионах долларов", - написал Шмыгаль. Как заявил премьер, по оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в стране будет стоить 37,4 миллиарда долларов. Только потребности на текущий год достигают более 397 миллионов долларов. По словам Шмыгаля, правительство Украины начало реализацию новой государственной политики в сфере противоминной деятельности, чтобы ускорить разминирование. В числе ключевых элементов программы являются обновление национальных стандартов; создание рынка услуг по разминированию; активное привлечение инновационных технологий.
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в мире, украина, сша, канада, всемирный банк, денис шмыгаль
В мире, Украина, США, Канада, Всемирный банк, Денис Шмыгаль
Украина договорилась о привлечении 73 миллионов долларов на разминирование
Шмыгаль: Украина договорилась о привлечении еще 73 миллионов долларов на разминирование