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Киев объявил о принудительной эвакуации детей из части Донбасса - РИА Новости, 04.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 04.04.2023 (обновлено: 21:03 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/evakuatsiya-1863025238.html
Киев объявил о принудительной эвакуации детей из части Донбасса
Киев объявил о принудительной эвакуации детей из части Донбасса - РИА Новости, 04.04.2023
Киев объявил о принудительной эвакуации детей из части Донбасса
Министерство реинтеграции Украины объявило в своем Telegram-канале о принудительной эвакуации детей из 21 населенного пункта на подконтрольной Киеву части ДНР. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T20:40
2023-04-04T21:03
специальная военная операция на украине
киев
донбасс
украина
славянск
авдеевка
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министерство реинтеграции Украины объявило в своем Telegram-канале о принудительной эвакуации детей из 21 населенного пункта на подконтрольной Киеву части ДНР. Ведомство не раскрыло перечень населенных пунктов, откуда будут вывозить детей. Принудительную эвакуацию проведут пять специальных экипажей полиции "Белый ангел".Как сообщил в конце прошлой недели начальник военной администрации подконтрольной Киеву Авдеевки Виталий Барабаш, местные жители прячут своих детей от принудительной эвакуации.В тот же день власти города Славянска, расположенного на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, пригрозили опекунам и попечителям принудительной эвакуацией детей и лишением их прав по воспитанию в случае отказа покинуть город.Жительница Артемовска рассказывала РИА Новости, что украинские военные насильно вывозили детей из города, чтобы заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины.
https://ria.ru/20230302/kupyansk-1855362524.html
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киев
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киев, донбасс, украина, славянск, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донбасс, Украина, Славянск, Авдеевка
Киев объявил о принудительной эвакуации детей из части Донбасса

Власти Украины объявили о принудительной эвакуации детей из 21 населенного пункта Донбасса

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министерство реинтеграции Украины объявило в своем Telegram-канале о принудительной эвакуации детей из 21 населенного пункта на подконтрольной Киеву части ДНР.
«
"Члены координационного штаба единогласно поддержали решение Донецкой областной военной администрации об объявлении обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донбасса, где ситуация в сфере безопасности остается критической", — говорится в публикации.
Ведомство не раскрыло перечень населенных пунктов, откуда будут вывозить детей. Принудительную эвакуацию проведут пять специальных экипажей полиции "Белый ангел".
Как сообщил в конце прошлой недели начальник военной администрации подконтрольной Киеву Авдеевки Виталий Барабаш, местные жители прячут своих детей от принудительной эвакуации.
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Жительница Артемовска рассказывала РИА Новости, что украинские военные насильно вывозили детей из города, чтобы заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевДонбассУкраинаСлавянскАвдеевка
 
 
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