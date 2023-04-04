https://ria.ru/20230404/evakuatsiya-1863025238.html

Киев объявил о принудительной эвакуации детей из части Донбасса

Киев объявил о принудительной эвакуации детей из части Донбасса - РИА Новости, 04.04.2023

Киев объявил о принудительной эвакуации детей из части Донбасса

Министерство реинтеграции Украины объявило в своем Telegram-канале о принудительной эвакуации детей из 21 населенного пункта на подконтрольной Киеву части ДНР. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T20:40

2023-04-04T20:40

2023-04-04T21:03

специальная военная операция на украине

киев

донбасс

украина

славянск

авдеевка

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министерство реинтеграции Украины объявило в своем Telegram-канале о принудительной эвакуации детей из 21 населенного пункта на подконтрольной Киеву части ДНР. Ведомство не раскрыло перечень населенных пунктов, откуда будут вывозить детей. Принудительную эвакуацию проведут пять специальных экипажей полиции "Белый ангел".Как сообщил в конце прошлой недели начальник военной администрации подконтрольной Киеву Авдеевки Виталий Барабаш, местные жители прячут своих детей от принудительной эвакуации.В тот же день власти города Славянска, расположенного на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, пригрозили опекунам и попечителям принудительной эвакуацией детей и лишением их прав по воспитанию в случае отказа покинуть город.Жительница Артемовска рассказывала РИА Новости, что украинские военные насильно вывозили детей из города, чтобы заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины.

https://ria.ru/20230302/kupyansk-1855362524.html

https://ria.ru/20230330/vstrecha-1861907850.html

киев

донбасс

украина

славянск

авдеевка

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киев, донбасс, украина, славянск, авдеевка