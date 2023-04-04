Киев объявил о принудительной эвакуации детей из части Донбасса
Власти Украины объявили о принудительной эвакуации детей из 21 населенного пункта Донбасса
© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министерство реинтеграции Украины объявило в своем Telegram-канале о принудительной эвакуации детей из 21 населенного пункта на подконтрольной Киеву части ДНР.
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"Члены координационного штаба единогласно поддержали решение Донецкой областной военной администрации об объявлении обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донбасса, где ситуация в сфере безопасности остается критической", — говорится в публикации.
Ведомство не раскрыло перечень населенных пунктов, откуда будут вывозить детей. Принудительную эвакуацию проведут пять специальных экипажей полиции "Белый ангел".
Как сообщил в конце прошлой недели начальник военной администрации подконтрольной Киеву Авдеевки Виталий Барабаш, местные жители прячут своих детей от принудительной эвакуации.
В тот же день власти города Славянска, расположенного на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, пригрозили опекунам и попечителям принудительной эвакуацией детей и лишением их прав по воспитанию в случае отказа покинуть город.
Жительница Артемовска рассказывала РИА Новости, что украинские военные насильно вывозили детей из города, чтобы заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины.