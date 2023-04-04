https://ria.ru/20230404/draka-1863006001.html

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина избил сотрудников скорой помощи

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина избил сотрудников скорой помощи - РИА Новости, 04.04.2023

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина избил сотрудников скорой помощи

Двух сотрудников скорой помощи, прибывших по вызову, избили в Нижнем Новгороде, фельдшер и медбрат получили множественные травмы, сообщает трудовая инспекция... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:48

2023-04-04T18:48

2023-04-04T18:48

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр – РИА Новости. Двух сотрудников скорой помощи, прибывших по вызову, избили в Нижнем Новгороде, фельдшер и медбрат получили множественные травмы, сообщает трудовая инспекция региона. "Третьего апреля работники бригады скорой медицинской помощи при обслуживании вызова к больному получили телесные повреждения от гражданина, который также находился в квартире с больным. Нападавший находился в алкогольном опьянении. Фельдшер и медбрат бригады скорой медицинской помощи получили множественные травмы, в том числе закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что гострудинспекция в Нижегородской области взяла на контроль расследование группового несчастного случая. Как сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, пострадавшие при нападении мужчина и женщина находятся под амбулаторным наблюдением по месту жительства. "Со стороны минздрава эту историю не оставим просто так. После окончания внутренней проверки передадим информацию в правоохранительные органы. Применение физического и какого-либо другого насилия в адрес медицинских работников не должно оставаться безнаказанным", - написал министр в своем телеграм-канале. В свою очередь, в региональном управлении МВД журналистам сообщили, что получили сообщение об инциденте с участием сотрудников скорой помощи. "В настоящее время сотрудниками ОВД по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20230404/razboy-1862994970.html

https://ria.ru/20230404/iznasilovanie-1862878854.html

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нижегородская область

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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, россия