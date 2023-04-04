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В Нижнем Новгороде пьяный мужчина избил сотрудников скорой помощи - РИА Новости, 04.04.2023
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18:48 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/draka-1863006001.html
В Нижнем Новгороде пьяный мужчина избил сотрудников скорой помощи
В Нижнем Новгороде пьяный мужчина избил сотрудников скорой помощи - РИА Новости, 04.04.2023
В Нижнем Новгороде пьяный мужчина избил сотрудников скорой помощи
Двух сотрудников скорой помощи, прибывших по вызову, избили в Нижнем Новгороде, фельдшер и медбрат получили множественные травмы, сообщает трудовая инспекция... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:48
2023-04-04T18:48
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр – РИА Новости. Двух сотрудников скорой помощи, прибывших по вызову, избили в Нижнем Новгороде, фельдшер и медбрат получили множественные травмы, сообщает трудовая инспекция региона. "Третьего апреля работники бригады скорой медицинской помощи при обслуживании вызова к больному получили телесные повреждения от гражданина, который также находился в квартире с больным. Нападавший находился в алкогольном опьянении. Фельдшер и медбрат бригады скорой медицинской помощи получили множественные травмы, в том числе закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что гострудинспекция в Нижегородской области взяла на контроль расследование группового несчастного случая. Как сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, пострадавшие при нападении мужчина и женщина находятся под амбулаторным наблюдением по месту жительства. "Со стороны минздрава эту историю не оставим просто так. После окончания внутренней проверки передадим информацию в правоохранительные органы. Применение физического и какого-либо другого насилия в адрес медицинских работников не должно оставаться безнаказанным", - написал министр в своем телеграм-канале. В свою очередь, в региональном управлении МВД журналистам сообщили, что получили сообщение об инциденте с участием сотрудников скорой помощи. "В настоящее время сотрудниками ОВД по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20230404/razboy-1862994970.html
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
В Нижнем Новгороде пьяный мужчина избил сотрудников скорой помощи

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина избил сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр – РИА Новости. Двух сотрудников скорой помощи, прибывших по вызову, избили в Нижнем Новгороде, фельдшер и медбрат получили множественные травмы, сообщает трудовая инспекция региона.
"Третьего апреля работники бригады скорой медицинской помощи при обслуживании вызова к больному получили телесные повреждения от гражданина, который также находился в квартире с больным. Нападавший находился в алкогольном опьянении. Фельдшер и медбрат бригады скорой медицинской помощи получили множественные травмы, в том числе закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что гострудинспекция в Нижегородской области взяла на контроль расследование группового несчастного случая.
Как сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, пострадавшие при нападении мужчина и женщина находятся под амбулаторным наблюдением по месту жительства. "Со стороны минздрава эту историю не оставим просто так. После окончания внутренней проверки передадим информацию в правоохранительные органы. Применение физического и какого-либо другого насилия в адрес медицинских работников не должно оставаться безнаказанным", - написал министр в своем телеграм-канале.
В свою очередь, в региональном управлении МВД журналистам сообщили, что получили сообщение об инциденте с участием сотрудников скорой помощи. "В настоящее время сотрудниками ОВД по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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