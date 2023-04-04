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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 04.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:53
2023-04-04T14:53
2023-04-04T15:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 апр – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Предыдущий обстрел указанного района был зафиксирован в 14.15, по нему украинские войска выпустили четыре снаряда такого же калибра.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Педставительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку восемь натовских снарядов
ДОНЕЦК, 4 апр – РИА Новости.
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале
представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Предыдущий обстрел указанного района был зафиксирован в 14.15, по нему украинские войска выпустили четыре снаряда такого же калибра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.