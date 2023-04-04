https://ria.ru/20230404/donetsk-1862784069.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 04.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска в 22.40 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T00:41

2023-04-04T00:41

2023-04-04T01:01

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

киев

сцкк

нато

россия

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ДОНЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Украинские войска в 22.40 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:40 — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации. Киевский район столицы ДНР расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато, россия