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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 04.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в 22.40 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T00:41
2023-04-04T00:41
2023-04-04T01:01
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
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сцкк
нато
россия
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ДОНЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Украинские войска в 22.40 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:40 — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации. Киевский район столицы ДНР расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, СЦКК, НАТО, Россия
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда калибра 155 миллиметров