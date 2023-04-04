https://ria.ru/20230404/detsady-1862943482.html

Власти: вологодские дети полностью обеспечены местами в детсадах

Власти: вологодские дети полностью обеспечены местами в детсадах - РИА Новости, 04.04.2023

Власти: вологодские дети полностью обеспечены местами в детсадах

В Вологодской области доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет достигла 100-процентного уровня, сообщила начальник регионального... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:51

2023-04-04T15:51

2023-04-04T15:51

вологодская область

вологодская область

череповец

вологда

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 4 апр – РИА Новости. В Вологодской области доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет достигла 100-процентного уровня, сообщила начальник регионального департамента образования Елена Рябова.Она добавила, что этого удалось добиться благодаря строительству новых садов и перепрофилированию мест в существующих. Благодаря участию в разных федеральных проектах с 2012 по 2022 год в регионе построено 38 детских садов на 7,8 тысячи мест.По ее словам, снизить напряженность с предоставлением мест в детских садах помогли и изменения в федеральном законодательстве. Они разрешают муниципалитетам зачислять детей в детские сады на свободные места на протяжении всего календарного года, а не один раз в год, как было раньше.Кроме того, в прошлом году в регионе ввели "Сертификат дошкольника", которым родители детей, посещающих частные детские сады, ежемесячно оплачивают по четыре тысячи рублей. В этом году такой возможностью пользуются порядка 850 родителей в Череповце, Вологде и Вологодском районе.К 2024 году в области построят еще три детских сада там, где это особенно необходимо – в новом районе Череповца, в Кириллове и поселке Суда Череповецкого района.

https://ria.ru/20230313/mesta-1857570248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, череповец, вологда, законодательное собрание вологодской области