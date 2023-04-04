Власти: вологодские дети полностью обеспечены местами в детсадах
Развивающие игрушки в детском саду
ВОЛОГДА, 4 апр – РИА Новости. В Вологодской области доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет достигла 100-процентного уровня, сообщила начальник регионального департамента образования Елена Рябова.
Она добавила, что этого удалось добиться благодаря строительству новых садов и перепрофилированию мест в существующих. Благодаря участию в разных федеральных проектах с 2012 по 2022 год в регионе построено 38 детских садов на 7,8 тысячи мест.
Она добавила, что этого удалось добиться благодаря строительству новых садов и перепрофилированию мест в существующих. Благодаря участию в разных федеральных проектах с 2012 по 2022 год в регионе построено 38 детских садов на 7,8 тысячи мест.
По ее словам, снизить напряженность с предоставлением мест в детских садах помогли и изменения в федеральном законодательстве. Они разрешают муниципалитетам зачислять детей в детские сады на свободные места на протяжении всего календарного года, а не один раз в год, как было раньше.
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"Среднее время ожидания места в детском саду за пять лет с 2018 по 2022 годы сократилось с полутора месяцев до 14 дней", - сообщила Рябова на оперативном совещании в правительстве области.
Кроме того, в прошлом году в регионе ввели "Сертификат дошкольника", которым родители детей, посещающих частные детские сады, ежемесячно оплачивают по четыре тысячи рублей. В этом году такой возможностью пользуются порядка 850 родителей в Череповце, Вологде и Вологодском районе.
К 2024 году в области построят еще три детских сада там, где это особенно необходимо – в новом районе Череповца, в Кириллове и поселке Суда Череповецкого района.