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Власти: вологодские дети полностью обеспечены местами в детсадах - РИА Новости, 04.04.2023
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Вологодская область
 
15:51 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/detsady-1862943482.html
Власти: вологодские дети полностью обеспечены местами в детсадах
Власти: вологодские дети полностью обеспечены местами в детсадах - РИА Новости, 04.04.2023
Власти: вологодские дети полностью обеспечены местами в детсадах
В Вологодской области доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет достигла 100-процентного уровня, сообщила начальник регионального... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:51
2023-04-04T15:51
вологодская область
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вологда
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ВОЛОГДА, 4 апр – РИА Новости. В Вологодской области доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет достигла 100-процентного уровня, сообщила начальник регионального департамента образования Елена Рябова.Она добавила, что этого удалось добиться благодаря строительству новых садов и перепрофилированию мест в существующих. Благодаря участию в разных федеральных проектах с 2012 по 2022 год в регионе построено 38 детских садов на 7,8 тысячи мест.По ее словам, снизить напряженность с предоставлением мест в детских садах помогли и изменения в федеральном законодательстве. Они разрешают муниципалитетам зачислять детей в детские сады на свободные места на протяжении всего календарного года, а не один раз в год, как было раньше.Кроме того, в прошлом году в регионе ввели "Сертификат дошкольника", которым родители детей, посещающих частные детские сады, ежемесячно оплачивают по четыре тысячи рублей. В этом году такой возможностью пользуются порядка 850 родителей в Череповце, Вологде и Вологодском районе.К 2024 году в области построят еще три детских сада там, где это особенно необходимо – в новом районе Череповца, в Кириллове и поселке Суда Череповецкого района.
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вологодская область, череповец, вологда, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Череповец, Вологда, Законодательное Собрание Вологодской области

Власти: вологодские дети полностью обеспечены местами в детсадах

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкРазвивающие игрушки в детском саду
Развивающие игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Развивающие игрушки в детском саду
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ВОЛОГДА, 4 апр – РИА Новости. В Вологодской области доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет достигла 100-процентного уровня, сообщила начальник регионального департамента образования Елена Рябова.

Она добавила, что этого удалось добиться благодаря строительству новых садов и перепрофилированию мест в существующих. Благодаря участию в разных федеральных проектах с 2012 по 2022 год в регионе построено 38 детских садов на 7,8 тысячи мест.
По ее словам, снизить напряженность с предоставлением мест в детских садах помогли и изменения в федеральном законодательстве. Они разрешают муниципалитетам зачислять детей в детские сады на свободные места на протяжении всего календарного года, а не один раз в год, как было раньше.
«
"Среднее время ожидания места в детском саду за пять лет с 2018 по 2022 годы сократилось с полутора месяцев до 14 дней", - сообщила Рябова на оперативном совещании в правительстве области.
Кроме того, в прошлом году в регионе ввели "Сертификат дошкольника", которым родители детей, посещающих частные детские сады, ежемесячно оплачивают по четыре тысячи рублей. В этом году такой возможностью пользуются порядка 850 родителей в Череповце, Вологде и Вологодском районе.
К 2024 году в области построят еще три детских сада там, где это особенно необходимо – в новом районе Череповца, в Кириллове и поселке Суда Череповецкого района.
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