https://ria.ru/20230404/delo-1862992110.html

Додон потребовал возбудить дело на членов комиссии по ЧС во главе с Речаном

Додон потребовал возбудить дело на членов комиссии по ЧС во главе с Речаном - РИА Новости, 04.04.2023

Додон потребовал возбудить дело на членов комиссии по ЧС во главе с Речаном

Экс-президент Молдавии Игорь Додон потребовал от генеральной прокуратуры возбудить дело на членов комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую возглавляет... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:00

2023-04-04T18:00

2023-04-04T18:00

в мире

молдавия

игорь додон

дорин речан

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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон потребовал от генеральной прокуратуры возбудить дело на членов комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую возглавляет премьер республики Дорин Речан в своем Telegram-канале. "Обратился в генеральную прокуратуру с заявлением о привлечении к уголовной ответственности председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и ее членов за злоупотребления в правосудии и вмешательство в деятельность судебной власти, а именно высшей судебной палаты", - сообщил Додон в своем Telegram-канале. По его словам, председатель и члены комиссии по чрезвычайным ситуациям, участвовавшие в заседании от 31 марта 2023 года, должны быть привлечены к уголовной ответственности за: принуждение к труду; узурпацию власти в государстве (узурпацию судебной власти), вмешательство в отправление правосудия; злоупотребление служебным положением или превышение служебных обязанностей; организацию и соучастие в совершении преступления в виде вынесения приговора, решения, постановления или заключения, противоречащих закону. "Очевидно, что эти злоупотребления связаны с интересом властей к заказанному против меня уголовному делу, рассматриваемому высшей судебной палатой", - отметил Додон. В Молдавии в марте прошлого года вступил в силу закон о предварительной проверке кандидатов в Высший совет магистратуры и Высшую судебную палату. Согласно ему, кандидатов на должность в эти ведомства проверят на неподкупность. Спецкомиссия, в которую входят и зарубежные эксперты, проверит весь ближний круг судей. Ассоциация судей Молдавии и Ассоциация судей "Голос правосудия" осудили инициативу властей, в ответ на решение о проверке последовала массовая отставка из Высшей судебной палаты и других органов правосудия республики. В пятницу, 31 марта, Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии под руководством премьера Дорина Речана приняла решение о временном запрете для членов высшей судебной палаты на увольнение. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали. По решению парламента, с 5 апреля срок действия режима будет продлен еще на 60 дней. В этих условиях правительство может принимать постановления и выносить решения, не дожидаясь одобрения парламента.

https://ria.ru/20230403/moldavia-1862770498.html

https://ria.ru/20230403/moldavia-1862767618.html

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в мире, молдавия, игорь додон, дорин речан