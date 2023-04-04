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Чернышенко посетит с двухдневным визитом Вьетнам - РИА Новости, 04.04.2023
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20:38 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/chernyshenko-1863024723.html
Чернышенко посетит с двухдневным визитом Вьетнам
Чернышенко посетит с двухдневным визитом Вьетнам - РИА Новости, 04.04.2023
Чернышенко посетит с двухдневным визитом Вьетнам
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко с двухдневным визитом посетит Вьетнам, где примет участие в пленарных сессиях российско-вьетнамской межправительственной... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T20:38
2023-04-04T20:38
вьетнам
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко с двухдневным визитом посетит Вьетнам, где примет участие в пленарных сессиях российско-вьетнамской межправительственной комиссии, осмотрит российские стенды на международной выставке Vietnam EXPO-2023 и пообщается со студентами и преподавателями факультета русского языка Ханойского университета, сообщается в официальном телеграм-канале правительства РФ. "6-7 апреля состоится визит вице-премьера Дмитрия Чернышенко в Социалистическую Республику Вьетнам", - говорится в сообщении. Отмечается, что в первый день визита, 6 апреля, вице-премьер примет участие в пленарных сессиях российско-вьетнамской межправительственной комиссии и российско-вьетнамского бизнес-форума, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества двух стран. Итогом станет подписание ряда соглашений. В этот же день состоится встреча Чернышенко с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Во второй день визита, 7 апреля, делегация во главе с Чернышенко осмотрит стенды 32-й международной выставки Vietnam EXPO-2023. На ее площадке состоится презентация проекта международного турнира "Игры будущего", который пройдет в России в 2024 году. Чернышенко также посетит Ханойский филиал Института русского языка имени А.С. Пушкина и факультет русского языка Ханойского университета, где встретится с преподавателями и учащимися. Кроме того, в планах вице-премьера посещение российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского центра, который имеет важное значение для научно-технического сотрудничества обеих стран.
https://ria.ru/20230327/chernyshenko-1860923221.html
https://ria.ru/20230404/vetnam-1862822490.html
https://ria.ru/20230324/subsidii-1860445279.html
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вьетнам, россия, дмитрий чернышенко
Вьетнам, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко посетит с двухдневным визитом Вьетнам

Вице-премьер Чернышенко посетит с двухдневным визитом Вьетнам

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко с двухдневным визитом посетит Вьетнам, где примет участие в пленарных сессиях российско-вьетнамской межправительственной комиссии, осмотрит российские стенды на международной выставке Vietnam EXPO-2023 и пообщается со студентами и преподавателями факультета русского языка Ханойского университета, сообщается в официальном телеграм-канале правительства РФ.
"6-7 апреля состоится визит вице-премьера Дмитрия Чернышенко в Социалистическую Республику Вьетнам", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в первый день визита, 6 апреля, вице-премьер примет участие в пленарных сессиях российско-вьетнамской межправительственной комиссии и российско-вьетнамского бизнес-форума, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества двух стран. Итогом станет подписание ряда соглашений.
В этот же день состоится встреча Чернышенко с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.
Во второй день визита, 7 апреля, делегация во главе с Чернышенко осмотрит стенды 32-й международной выставки Vietnam EXPO-2023. На ее площадке состоится презентация проекта международного турнира "Игры будущего", который пройдет в России в 2024 году.
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Чернышенко также посетит Ханойский филиал Института русского языка имени А.С. Пушкина и факультет русского языка Ханойского университета, где встретится с преподавателями и учащимися.
Кроме того, в планах вице-премьера посещение российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского центра, который имеет важное значение для научно-технического сотрудничества обеих стран.
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