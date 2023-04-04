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Главком украинских войск признал сложную ситуацию на поле боя - РИА Новости, 04.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:24 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/boy-1863022412.html
Главком украинских войск признал сложную ситуацию на поле боя
Главком украинских войск признал сложную ситуацию на поле боя - РИА Новости, 04.04.2023
Главком украинских войск признал сложную ситуацию на поле боя
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил, что в ходе очередного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T20:24
2023-04-04T20:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
валерий залужный
марк милли
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил, что в ходе очередного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли он рассказал о "сложной, но контролируемой" ситуации на поле боя. "Провел содержательные телефонные переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на линии фронта. Ситуация сложная, но контролируемая", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Залужного. Отмечается, что он сделал акцент на необходимости усиления ПВО Украины и поставках Киеву вооружения и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html
россия
украина
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в мире, россия, украина, валерий залужный, марк милли, сша, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Валерий Залужный, Марк Милли, США, Сергей Лавров, НАТО
Главком украинских войск признал сложную ситуацию на поле боя

Главком украинских войск Залужный назвал ситуацию на поле боя сложной, но контролируемой

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил, что в ходе очередного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли он рассказал о "сложной, но контролируемой" ситуации на поле боя.
"Провел содержательные телефонные переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на линии фронта. Ситуация сложная, но контролируемая", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Залужного.
Отмечается, что он сделал акцент на необходимости усиления ПВО Украины и поставках Киеву вооружения и боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВалерий ЗалужныйМарк МиллиСШАСергей ЛавровНАТО
 
 
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