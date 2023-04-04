https://ria.ru/20230404/bolnitsa-1862943836.html
В Новосибирске проверят информацию о брошенном в больнице мальчике
В Новосибирске проверят информацию о брошенном в больнице мальчике - РИА Новости, 04.04.2023
В Новосибирске проверят информацию о брошенном в больнице мальчике
Прокуратура в Новосибирске организовала проверку информации о том, что женщина не забрала своего шестилетнего сына после лечения в местной инфекционной... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:50
2023-04-04T15:50
2023-04-04T15:50
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 4 апр - РИА Новости. Прокуратура в Новосибирске организовала проверку информации о том, что женщина не забрала своего шестилетнего сына после лечения в местной инфекционной больнице, сообщила РИА Новости представитель ведомства. Во вторник в одном из местных пабликов соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что ребенка никто не забирает после лечения в инфекционной больнице Новосибирска. По утверждению автора поста, когда медики после нескольких попыток дозвонились до матери, та заявила, что не будет его забирать, так как ребенок ей "не нужен". "Организована проверка, выясняются все обстоятельства", - сообщила представитель облпрокуратуры о проверке размещенной в соцсетях информации. Автор поста со слов ребенка пишет, что у мальчика есть еще две сестры, одной из которых меньше года.
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происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
В Новосибирске проверят информацию о брошенном в больнице мальчике
Прокуратура в Новосибирске проверит информацию о брошенном в больнице мальчике
НОВОСИБИРСК, 4 апр - РИА Новости. Прокуратура в Новосибирске организовала проверку информации о том, что женщина не забрала своего шестилетнего сына после лечения в местной инфекционной больнице, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
Во вторник в одном из местных пабликов соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что ребенка никто не забирает после лечения в инфекционной больнице Новосибирска. По утверждению автора поста, когда медики после нескольких попыток дозвонились до матери, та заявила, что не будет его забирать, так как ребенок ей "не нужен".
"Организована проверка, выясняются все обстоятельства", - сообщила представитель облпрокуратуры о проверке размещенной в соцсетях информации.
Автор поста со слов ребенка пишет, что у мальчика есть еще две сестры, одной из которых меньше года.
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