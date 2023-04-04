https://ria.ru/20230404/blokirovka-1862951612.html
Хинштейн поддержал идею блокировки "Википедии" при создании аналога
Хинштейн поддержал идею блокировки "Википедии" при создании аналога - РИА Новости, 04.04.2023
Хинштейн поддержал идею блокировки "Википедии" при создании аналога
Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале поддержал идею о блокировке "Википедии", но лишь после создания российского РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:09
2023-04-04T16:09
2023-04-04T16:09
общество
россия
александр хинштейн
валерий фадеев
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
wikipedia
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152393/94/1523939488_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_a386ebfd9568b47b9f3128105fd72d90.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале поддержал идею о блокировке "Википедии", но лишь после создания российского аналога. Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что "Википедия" содержит много исторических и политических искажений, нужно создать ее альтернативу и закрыть ее. "Полностью согласен с тем, что блокировать "Википедию" можно лишь, создав отечественный аналог. Причем он должен не только содержать верифицированные материалы, но и иметь столь же удобный интерфейс. В то же время - блокировок и прочих неприятностей можно вполне избежать, если администрация русского сегмента Wiki удалит запрещенные материалы и выполнит требования Роскомнадзора", - написал парламентарий в своем телеграм-канале. Депутат привел статистические данные, отметив, что в Википедии - более 1,9 миллиона статей, а претензии - касаются лишь нескольких сотен. Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в "Википедии" действительно содержится много ошибок и искажений, поэтому необходимо создать ее аналог, после чего уже можно говорить о ее закрытии.
https://ria.ru/20230208/shantazh-1850692792.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152393/94/1523939488_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_66e180e60455a4e6a9e4bd33f8d88f98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александр хинштейн, валерий фадеев, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), wikipedia
Общество, Россия, Александр Хинштейн, Валерий Фадеев, Дмитрий Песков, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Wikipedia
Хинштейн поддержал идею блокировки "Википедии" при создании аналога
Хинштейн поддержал идею блокировки "Википедии", но после создания отечественного аналога