https://ria.ru/20230404/blokirovka-1862951612.html

Хинштейн поддержал идею блокировки "Википедии" при создании аналога

Хинштейн поддержал идею блокировки "Википедии" при создании аналога - РИА Новости, 04.04.2023

Хинштейн поддержал идею блокировки "Википедии" при создании аналога

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале поддержал идею о блокировке "Википедии", но лишь после создания российского РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:09

2023-04-04T16:09

2023-04-04T16:09

общество

россия

александр хинштейн

валерий фадеев

дмитрий песков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

wikipedia

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале поддержал идею о блокировке "Википедии", но лишь после создания российского аналога. Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что "Википедия" содержит много исторических и политических искажений, нужно создать ее альтернативу и закрыть ее. "Полностью согласен с тем, что блокировать "Википедию" можно лишь, создав отечественный аналог. Причем он должен не только содержать верифицированные материалы, но и иметь столь же удобный интерфейс. В то же время - блокировок и прочих неприятностей можно вполне избежать, если администрация русского сегмента Wiki удалит запрещенные материалы и выполнит требования Роскомнадзора", - написал парламентарий в своем телеграм-канале. Депутат привел статистические данные, отметив, что в Википедии - более 1,9 миллиона статей, а претензии - касаются лишь нескольких сотен. Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в "Википедии" действительно содержится много ошибок и искажений, поэтому необходимо создать ее аналог, после чего уже можно говорить о ее закрытии.

https://ria.ru/20230208/shantazh-1850692792.html

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общество, россия, александр хинштейн, валерий фадеев, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), wikipedia