Митрополит Онуфрий прибыл в Киево-Печерскую лавру поддержать всех молящихся
Митрополит Онуфрий прибыл в Киево-Печерскую лавру, чтобы благословить всех молящихся
© Фото : пресс-служба УПЦПредстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в Киево-Печерской лавре
© Фото : пресс-служба УПЦ
Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в Киево-Печерской лавре
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во вторник прибыл в Киево-Печерскую лавру, чтобы благословить всех верующих, которые за нее молятся.
Ранее во вторник руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ владыка Климент призвал верующих к круглосуточной всеукраинской молитве.
"Блаженнейший митрополит Онуфрий благословляет верующих, молящихся на входе в Киево-Печерскую лавру", - сообщается в телеграм-канале УПЦ.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".