https://ria.ru/20230404/blagoslovenie-1862884965.html

Митрополит Онуфрий прибыл в Киево-Печерскую лавру поддержать всех молящихся

Митрополит Онуфрий прибыл в Киево-Печерскую лавру поддержать всех молящихся - РИА Новости, 04.04.2023

Митрополит Онуфрий прибыл в Киево-Печерскую лавру поддержать всех молящихся

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во вторник прибыл в Киево-Печерскую лавру, чтобы... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:18

2023-04-04T13:18

2023-04-04T13:18

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александр ткаченко (протоиерей)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во вторник прибыл в Киево-Печерскую лавру, чтобы благословить всех верующих, которые за нее молятся. Ранее во вторник руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ владыка Климент призвал верующих к круглосуточной всеукраинской молитве. "Блаженнейший митрополит Онуфрий благословляет верующих, молящихся на входе в Киево-Печерскую лавру", - сообщается в телеграм-канале УПЦ. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html

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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц