https://ria.ru/20230404/belorussiya-1862868832.html

Белорусская авиация получила возможность наносить удары ядерным оружием

Белорусская авиация получила возможность наносить удары ядерным оружием - РИА Новости, 04.04.2023

Белорусская авиация получила возможность наносить удары ядерным оружием

Некоторые самолеты ВВС Белоруссии переоборудовали под ядерные боеприпасы, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с командованием Вооруженных... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:34

2023-04-04T12:34

2023-04-04T13:12

безопасность

россия

белоруссия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство обороны белоруссии

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Некоторые самолеты ВВС Белоруссии переоборудовали под ядерные боеприпасы, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с командованием Вооруженных сил.Кроме того, белорусской армии передали комплекс "Искандер-М", который может использовать ядерные ракеты.Как подчеркнул глава Минобороны, это делается в ответ повышение боевой готовности объединенных сил НАТО и активизацию разведывательной деятельности альянса вблизи границ России и Белоруссии.В середине октября замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеии ООН Константин Воронцов отмечал, что "речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также о придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие." Он подчеркнул, что передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не планируется.В конце марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент подчеркнул, что это не нарушает никаких международных обязательств, так как речи о передаче вооружений не идет. К 1 июля завершится строительство хранилища.

https://ria.ru/20230403/oruzhie-1862635416.html

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Шойгу о ходе СВО и самолетах Белоруссии с ядерным оружием Шойгу о ходе СВО и самолетах Белоруссии с ядерным оружием 2023-04-04T12:34 true PT2M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, белоруссия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны белоруссии