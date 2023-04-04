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Белорусская авиация получила возможность наносить удары ядерным оружием - РИА Новости, 04.04.2023
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12:34 04.04.2023 (обновлено: 13:12 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/belorussiya-1862868832.html
Белорусская авиация получила возможность наносить удары ядерным оружием
Белорусская авиация получила возможность наносить удары ядерным оружием - РИА Новости, 04.04.2023
Белорусская авиация получила возможность наносить удары ядерным оружием
Некоторые самолеты ВВС Белоруссии переоборудовали под ядерные боеприпасы, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с командованием Вооруженных... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:34
2023-04-04T13:12
безопасность
россия
белоруссия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство обороны белоруссии
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Некоторые самолеты ВВС Белоруссии переоборудовали под ядерные боеприпасы, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с командованием Вооруженных сил.Кроме того, белорусской армии передали комплекс "Искандер-М", который может использовать ядерные ракеты.Как подчеркнул глава Минобороны, это делается в ответ повышение боевой готовности объединенных сил НАТО и активизацию разведывательной деятельности альянса вблизи границ России и Белоруссии.В середине октября замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеии ООН Константин Воронцов отмечал, что "речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также о придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие." Он подчеркнул, что передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не планируется.В конце марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент подчеркнул, что это не нарушает никаких международных обязательств, так как речи о передаче вооружений не идет. К 1 июля завершится строительство хранилища.
https://ria.ru/20230403/oruzhie-1862635416.html
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Шойгу о ходе СВО и самолетах Белоруссии с ядерным оружием
Шойгу о ходе СВО и самолетах Белоруссии с ядерным оружием
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безопасность, россия, белоруссия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны белоруссии
Безопасность, Россия, Белоруссия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство обороны Белоруссии
Белорусская авиация получила возможность наносить удары ядерным оружием

Шойгу: часть белорусских самолетов получили возможность наносить удары ядерным оружием

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Некоторые самолеты ВВС Белоруссии переоборудовали под ядерные боеприпасы, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с командованием Вооруженных сил.
«

"Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих
Сергей Шойгу
министр обороны России
Кроме того, белорусской армии передали комплекс "Искандер-М", который может использовать ядерные ракеты.
Как подчеркнул глава Минобороны, это делается в ответ повышение боевой готовности объединенных сил НАТО и активизацию разведывательной деятельности альянса вблизи границ России и Белоруссии.
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В середине октября замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеии ООН Константин Воронцов отмечал, что "речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также о придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие." Он подчеркнул, что передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не планируется.
В конце марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент подчеркнул, что это не нарушает никаких международных обязательств, так как речи о передаче вооружений не идет. К 1 июля завершится строительство хранилища.
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