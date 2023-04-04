https://ria.ru/20230404/belorussiya-1862856099.html

В КГБ Белоруссии заявили, что в соседних странах тренируют террористов

В КГБ Белоруссии заявили, что в соседних странах тренируют террористов - РИА Новости, 04.04.2023

В КГБ Белоруссии заявили, что в соседних странах тренируют террористов

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в ряде соседних стран Запада и на Украине действуют вербовочные и тренировочные лагеря для желающих устроить мятеж РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:56

2023-04-04T11:56

2023-04-04T13:39

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МИНСК, 4 апр – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в ряде соседних стран Запада и на Украине действуют вербовочные и тренировочные лагеря для желающих устроить мятеж и теракты на территории Белоруссии для свержения власти."Для Республики Беларусь в настоящее время наиболее актуальным… является отражение атаки террористического конгломерата с территории сопредельных для нас государств… На территории Польши, Украины, Литвы, Латвии, Чехии существуют лагеря по подготовке боевиков. Мы знаем конкретные вербовочные пункты, кто этим занимается, знаем персонально инструкторов и кто, на каких этапах проходит подготовку", - сказал Тертель журналистам во вторник в Минске.Он пояснил, что "в конечном итоге их (подготавливаемых там людей – ред.) задача – всколыхнуть обстановку в нашей стране, добиться изменения власти путем вооруженного мятежа". Глава КГБ уточнил, что в качестве инструмента для достижения этой цели рассматривается совершение терактов на территории Белоруссии.Тертель также отметил, что в среднесрочной перспективе следует ожидать серьезной эскалации в регионе.Глава КГБ рассказал, что идет "вербовка "адептов" и их подготовка, в том числе с помощью иностранных инструкторов (на территории западных стран – ред.), потом они отправляются на "обкатку" на территорию Украины… для участия в активных боевых действиях или просто в переподготовке"."Конечно, все эти люди являются инструментом в интересах других государств. Они же являются движущей силой в решении тех геополитических проблем, которые есть у наших соседей", - отметил глава КГБ.Он рассказал, что у белорусских спецслужб есть досье "на каждого из этих людей, хотя они скрываются под псевдонимами и кличками". "И их вдохновителей мы знаем, центры в Варшаве, Вильнюсе и других столицах... Вдохновителей, которые причисляют себя к политикам, не являясь таковыми. Но всех их ждет судьба, связанная с беседой с прокурором, с генеральным прокурором (Белоруссии – ред.). Все они будут нести ответственность перед государством за содеянное", - предупредил Тертель тех, кто вынашивает террористические планы против Минска.Тертель сообщил, что в рамках расследования подготовки терактов на территории Белоруссии привлечены в качестве фигурантов уголовных дел 30 человек, но есть и исполнители, которые скрываются за рубежом – в Польше, на Украине, на территории некоторых других государств. Тертель сообщил, что идет работа, в частности, с международными структурами, которые занимаются борьбой с терроризмом. "Там есть понимание в этом отношении. Поэтому, я бы сказал, не бесперспективна работа в том числе и в этом русле", - сказал он.Глава КГБ Белоруссии также подчеркнул, что у Минска "есть твердая позиция" по тематике борьбы с экстремизмом и терроризмом. "Мы, как заявил глава государства, в плен никого брать не будем… Мы будем реагировать оперативно, жестко", - заявил он.

https://ria.ru/20230404/spetssluzhby-1862845069.html

https://ria.ru/20230309/samolet-1856878836.html

https://ria.ru/20230404/granitsa-1862874183.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, украина, польша