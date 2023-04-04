https://ria.ru/20230404/bankrotstvo-1862844143.html
Обанкротившиеся производители спиртного смогут продать остатки за долги
Обанкротившиеся производители спиртного смогут продать остатки за долги - РИА Новости, 04.04.2023
Обанкротившиеся производители спиртного смогут продать остатки за долги
Минфин РФ предлагает разрешить производителям этилового спирта и алкоголя в случае банкротства продавать остатки своей продукции для погашения задолженности,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:19
2023-04-04T11:19
2023-04-04T11:20
россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Минфин РФ предлагает разрешить производителям этилового спирта и алкоголя в случае банкротства продавать остатки своей продукции для погашения задолженности, следует из материалов на сайте ведомства. "Минфин России подготовил изменения в федеральный закон № 171-ФЗ, которые разрешат организациям, чьи лицензии аннулированы или действие их прекращено, в случае возбуждения производства по делу о банкротстве либо признания лицензиата несостоятельным, продажу имеющихся остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а вырученные средства направлять на погашение задолженности перед государством и иными кредиторами", - сообщает министерство. "При предоставлении права таким организациям реализовывать имеющиеся остатки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, могут быть выручены средства, которые, в свою очередь, могут быть использованы для погашения задолженности", - приводятся в материалах слова заместителя директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Александра Коробутова. Кроме того, министерство предлагает разрешить производителям этилового спирта в течение двух месяцев с момента аннулирования или прекращения действия лицензии поставлять остатки продукции иной организации, имеющей лицензию на производство, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей пищевой или непищевой продукции. "На сегодняшний день оставшийся по истечении двух месяцев этиловый спирт приобретает статус находящегося в незаконном обороте и подлежит уничтожению", - отмечает ведомство.
https://realty.ria.ru/20230119/filion-1846028168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Обанкротившиеся производители спиртного смогут продать остатки за долги
Минфин предложил разрешить обанкротившимся производителям спиртного продавать остатки
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости.
Минфин РФ предлагает разрешить производителям этилового спирта и алкоголя в случае банкротства продавать остатки своей продукции для погашения задолженности, следует из материалов
на сайте ведомства.
"Минфин России подготовил изменения в федеральный закон № 171-ФЗ, которые разрешат организациям, чьи лицензии аннулированы или действие их прекращено, в случае возбуждения производства по делу о банкротстве либо признания лицензиата несостоятельным, продажу имеющихся остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а вырученные средства направлять на погашение задолженности перед государством и иными кредиторами", - сообщает министерство.
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"При предоставлении права таким организациям реализовывать имеющиеся остатки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, могут быть выручены средства, которые, в свою очередь, могут быть использованы для погашения задолженности", - приводятся в материалах слова заместителя директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Александра Коробутова.
Кроме того, министерство предлагает разрешить производителям этилового спирта в течение двух месяцев с момента аннулирования или прекращения действия лицензии поставлять остатки продукции иной организации, имеющей лицензию на производство, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей пищевой или непищевой продукции.
"На сегодняшний день оставшийся по истечении двух месяцев этиловый спирт приобретает статус находящегося в незаконном обороте и подлежит уничтожению", - отмечает ведомство.
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