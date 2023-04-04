https://ria.ru/20230404/bankrotstvo-1862814596.html
Virgin Orbit Ричарда Бренсона подала заявление о банкротстве
Virgin Orbit Ричарда Бренсона подала заявление о банкротстве - РИА Новости, 04.04.2023
Virgin Orbit Ричарда Бренсона подала заявление о банкротстве
Компания британского бизнесмена Ричарда Бренсона Virgin Orbit, занимающаяся космическими полетами, подала заявление о банкротстве, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T09:43
2023-04-04T09:43
2023-04-04T09:43
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Компания британского бизнесмена Ричарда Бренсона Virgin Orbit, занимающаяся космическими полетами, подала заявление о банкротстве, сообщается в пресс-релизе компании. "Virgin Orbit Holdings, Inc и ее американские подразделения… сегодня объявили о начале добровольного разбирательства в рамках главы 11 (Кодекса США о банкротстве - ред.) в Суд США по делам о банкротстве округа Делавэр с целью продажи бизнеса", - говорится в сообщении. Отмечается также, что компания Virgin Investments Limited предоставит Virgin Orbit помощь в размере 31,6 миллиона долларов для финансирования процесса и защиты ее деятельности. Ожидается, что после утверждения судом дела о банкротстве финансирование позволит Virgin Orbit обеспечить необходимой ликвидностью для продолжения деятельности, поскольку компания продолжит начатый до подачи иска процесс продажи компании. Virgin Orbit была основана в 2017 году и начала коммерческое обслуживание в 2021 году. Компания доставляла на орбиту коммерческие, гражданские, национальные и международные спутники. В январе ракета этой компании Launcher-1, запущенная с самолёта Boeing 747, не смогла вывести на орбиту спутники из-за преждевременного отключения двигателя второй ступени. В марте компания отправила в отпуск почти всех сотрудников и приостановила работу на неделю в поисках финансирования. А позднее телеканал CNBC со ссылкой на главного исполнительного директора компании Дэна Харта сообщил, что Virgin Orbit прекратит свою деятельность на период "обозримого будущего" и уволит около 90% всех сотрудников после неудачи в этом.
https://ria.ru/20230325/bankrotstvo-1860562367.html
https://ria.ru/20230313/usa-1857574468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, экономика, делавэр
Virgin Orbit Ричарда Бренсона подала заявление о банкротстве
Компания британского бизнесмена Бренсона Virgin Orbit подала заявление о банкротстве
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Компания британского бизнесмена Ричарда Бренсона Virgin Orbit, занимающаяся космическими полетами, подала заявление о банкротстве, сообщается в пресс-релизе компании.
"Virgin Orbit Holdings, Inc и ее американские подразделения… сегодня объявили о начале добровольного разбирательства в рамках главы 11 (Кодекса США
о банкротстве - ред.) в Суд США по делам о банкротстве округа Делавэр
с целью продажи бизнеса", - говорится в сообщении.
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Отмечается также, что компания Virgin Investments Limited предоставит Virgin Orbit помощь в размере 31,6 миллиона долларов для финансирования процесса и защиты ее деятельности. Ожидается, что после утверждения судом дела о банкротстве финансирование позволит Virgin Orbit обеспечить необходимой ликвидностью для продолжения деятельности, поскольку компания продолжит начатый до подачи иска процесс продажи компании.
Virgin Orbit была основана в 2017 году и начала коммерческое обслуживание в 2021 году. Компания доставляла на орбиту коммерческие, гражданские, национальные и международные спутники.
В январе ракета этой компании Launcher-1, запущенная с самолёта Boeing
747, не смогла вывести на орбиту спутники из-за преждевременного отключения двигателя второй ступени. В марте компания отправила в отпуск почти всех сотрудников и приостановила работу на неделю в поисках финансирования. А позднее телеканал CNBC со ссылкой на главного исполнительного директора компании Дэна Харта сообщил, что Virgin Orbit прекратит свою деятельность на период "обозримого будущего" и уволит около 90% всех сотрудников после неудачи в этом.
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