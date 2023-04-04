https://ria.ru/20230404/balet-1862838659.html

Балерина из Южной Кореи рассказала о важности русского балета

Балерина из Южной Кореи рассказала о важности русского балета - РИА Новости, 04.04.2023

Балерина из Южной Кореи рассказала о важности русского балета

Мария Диментова. Россия близка Южной Корее культурно и духовно, и народы двух стран не должны отдаляться друг от друга, богатое культурное наследие России... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:07

2023-04-04T11:07

2023-04-04T11:07

россия

южная корея

светлана захарова

денис родькин

мариинский театр

академия русского балета имени а. я. вагановой

большой театр

культура

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СЕУЛ, 4 апр – РИА Новости. Мария Диментова. Россия близка Южной Корее культурно и духовно, и народы двух стран не должны отдаляться друг от друга, богатое культурное наследие России невозможно игнорировать, а русский балет по-прежнему остается лучшим в мире, заявила в интервью РИА Новости заместитель художественного руководителя известной южнокорейской балетной труппы "Юниверсал" Ю Чжи Ён. Ю Чжи Ён закончила Академию Русского балета имени А.Я. Вагановой, долгое время работала в России и сейчас является заместителем художественного руководителя "Юниверсал". Труппа была основана в 1984 году. С 1990 года на 20 лет ее артистическим директором стал советский и российский артист балета, хореограф, Народный артист СССР Олег Виноградов. В 1999 году "Юниверсал" совершил большое европейское турне и вышел на международный уровень. Сейчас труппа является интернациональной, объединяя артистов и педагогов из России, Америки, Италии, Кореи и других. При балете также существует одноименная академия - одна из ведущих балетных школ страны, которая частично финансируется правительством Южной Кореи. "Именно Виноградов сделал эту труппу такой, какая она сейчас. Он перевез из России все костюмы, декорации, привнес очень многое… До сих пор классические балеты у нас идут, как в Мариинском театре. Сейчас начнет идти "Жизель", также ставим "Дон Кихот", Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Баядерку". Я закончила Вагановское училище, 20 лет работала в Мариинском театре, и, находясь в балетной сфере, я вижу, что все равно русских в балете пока никто перепрыгнуть не может. Я очень много взяла в России, и в "Юниверсал" меня пригласили, чтобы я это применила в работе с труппой в Корее", - пояснила Ю Чжи Ён. Она отметила, что, несмотря на ситуацию в мире, некоторые южнокорейские студенты все еще ездят учиться балету в Россию, также в школе "Юниверсал" остались работают и русские преподаватели, в труппе есть российские артисты. И хотя число их сократилось, она намерена приглашать русских специалистов, ведь они "поднимают уровень" южнокорейского балета. "Я считаю, что искусство не должно совмещаться с политикой, войнами. Оно помогает объединять людей. Я будут продолжать, несмотря ни на что, показывать русский балет, приглашать артистов, в том числе из Большого театра, в каком бы то ни было формате. Я хорошо дружу со Светланой Захаровой, и в мае должен был пройти международный гала-концерт. Я организатор, и уже были готовы все артисты, Светлана Захарова, Денис Родькин, Евгения Образцова, Владимир Шкляров, и из Европы ребята, и тут фирма, с которой я работала, отказывается. Якобы слишком дорогие контракты, но я чувствую, что просто не хотят русских. Пожалуйста, я буду работать с другими фирмами", - заявила балерина. Она рассказала, что в планах есть совместный с Вагановским училищем мастер-класс, гала-концерт. По словам Ю Чжи Ён, южнокорейская публика на самом деле с радостью идет на выступления российских артистов. "Кто не захочет – не пойдет, но на самом деле очень многие хотят видеть русских артистов. Кто занимается балетом - прекрасно понимают, кто лучший. Обычные люди тоже заинтересованы, не каждый день выпадает шанс увидеть Светлану Захарову. Раньше (российские артисты – ред.) хотя бы ездили на гастроли по всему миру, а последние два-три года все прекратилось ведь. Все знают Чайковского, Рахманинова. Они боятся говорить об этом сейчас, боятся показывать. И все же, если будет возможность, все будут втихаря покупать билеты", - пояснила она. Как считает Ю Чжи Ён, богатое культурное наследие России играет большую роль, как для самой страны, так и для людей, которые ее любят, позволяет им продолжать свою работу, объединяет. И Южной Корее русская культура особенно близка. "Многие люди на самом деле знают, какая богатейшая в мире у России культура, история, какой вклад в мировое искусство. В этом сила России… Я 20 лет прожила в России, и мне даже говорят, что я на большую половину "русская". Менталитет у нас разный, но в духовном плане есть что-то очень похожее между русскими и корейцами. Не то, что Америка или Европа, это все другое. Россия и Корея могут быть прекрасными друзьями и не должны отдаляться друг от друга", - подытожила Ю Чжи Ён.

https://ria.ru/20230130/odnoaktnyebalety-1848373300.html

https://ria.ru/20221108/baletmoskva-1829586186.html

https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859810350.html

россия

южная корея

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россия, южная корея, светлана захарова, денис родькин, мариинский театр, академия русского балета имени а. я. вагановой, большой театр, культура, балет