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Адвокат Трампа заявил, что обвинения лишены фактов - РИА Новости, 04.04.2023
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22:45 04.04.2023 (обновлено: 23:09 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/advokat-1863041852.html
Адвокат Трампа заявил, что обвинения лишены фактов
Адвокат Трампа заявил, что обвинения лишены фактов - РИА Новости, 04.04.2023
Адвокат Трампа заявил, что обвинения лишены фактов
Адвокат экс-президента Дональда Трампа заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T22:45
2023-04-04T23:09
в мире
сша
манхэттен
дональд трамп
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Адвокат экс-президента Дональда Трампа заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов."Я был удивлен, что там не было фактов. Обычно в обвинительном заключении вы находите предполагаемые факты", - сказал журналистам адвокат Джо Такопина после судебного заседания.Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена.Другой представитель защиты Тодд Бланш назвал дело "полностью политическим". Трамп, по его словам, был разочарован и огорчен.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html
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в мире, сша, манхэттен, дональд трамп, арест трампа
В мире, США, Манхэттен, Дональд Трамп, Арест Трампа
Адвокат Трампа заявил, что обвинения лишены фактов

Адвокат Трампа заявил, что обвинения против экс-президента США лишены фактов

© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Адвокат экс-президента Дональда Трампа заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
"Я был удивлен, что там не было фактов. Обычно в обвинительном заключении вы находите предполагаемые факты", - сказал журналистам адвокат Джо Такопина после судебного заседания.
Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена.
Другой представитель защиты Тодд Бланш назвал дело "полностью политическим". Трамп, по его словам, был разочарован и огорчен.
Плакат в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа в Палм-Бич, США - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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