https://ria.ru/20230404/advokat-1863041852.html

Адвокат Трампа заявил, что обвинения лишены фактов

Адвокат Трампа заявил, что обвинения лишены фактов - РИА Новости, 04.04.2023

Адвокат Трампа заявил, что обвинения лишены фактов

Адвокат экс-президента Дональда Трампа заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T22:45

2023-04-04T22:45

2023-04-04T23:09

в мире

сша

манхэттен

дональд трамп

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Адвокат экс-президента Дональда Трампа заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов."Я был удивлен, что там не было фактов. Обычно в обвинительном заключении вы находите предполагаемые факты", - сказал журналистам адвокат Джо Такопина после судебного заседания.Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена.Другой представитель защиты Тодд Бланш назвал дело "полностью политическим". Трамп, по его словам, был разочарован и огорчен.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

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в мире, сша, манхэттен, дональд трамп, арест трампа