https://ria.ru/20230403/znamenitosti-1862620860.html

Названа причина смерти брата Мадонны

Названа причина смерти брата Мадонны - РИА Новости, 03.04.2023

Названа причина смерти брата Мадонны

СМИ выяснило, почему умер брат Мадонны Энтони Чикконе. Свидетельство о его смерти оказалось у издания TMZ. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:26

2023-04-03T15:26

2023-04-03T15:26

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. СМИ выяснило, почему умер брат Мадонны Энтони Чикконе. Свидетельство о его смерти оказалось у издания TMZ. Он скончался из-за дыхательной недостаточности и рака горла. В публикации говорится, что вид онкологии, с которым боролся Чикконе, провоцируется курением. Энтони не стало в феврале в возрасте 66 лет в больнице для престарелых. Счета на лечение оплачивала его знаменитая сестра.О его отношениях с Мадонной ходят слухи. Говорят, они были сложными. Мужчина злоупотреблял алкоголем, из-за чего оказался на улице. TMZ пишет, что Энтони открыто критиковал свою семью. Однако инсайдеры уверяют, что родственники всегда о нем заботились.

https://ria.ru/20230331/znamenitosti-1862242323.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, мадонна, шоу-бизнес, знаменитости