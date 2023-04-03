https://ria.ru/20230403/zhivotnovodstvo-1862633038.html
Более миллиарда рублей направят на развитие животноводства в Омской области
Более миллиарда рублей направят на развитие животноводства в Омской области - РИА Новости, 03.04.2023
Более миллиарда рублей направят на развитие животноводства в Омской области
Более 1 миллиарда рублей планируется направить в 2023 году на развитие животноводства Омской области, рассказали в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:22
2023-04-03T13:22
2023-04-03T14:12
омская область
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россия
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ОМСК, 3 апр - РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей планируется направить в 2023 году на развитие животноводства Омской области, рассказали в пресс-службе областного правительства. Животноводством в регионе занимаются 120 сельхозорганизаций, более 280 тысяч личных подсобных хозяйств и 657 фермерских хозяйств. По итогам 2022 года они произвели более 600 тысяч тонн молока, 191 тысячу тонн мяса, 869 миллионов штук яиц. "На развитие животноводства в 2023 году планируется направить более 1 миллиарда рублей. Основные направления поддержки отрасли животноводства сохранены, при этом объем выделенных финансовых средств по ряду направлений субсидий будет изменен. Правительством Омской области будут дополнительно профинансированы новые направления поддержки отрасли: на приобретение и увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота при проведении мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза выделят 100 миллионов рублей, на приобретение молодняка товарного крупного рогатого скота для доращивания и откорма на специализированных откормочных площадках 5 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе. За пять лет грантовых конкурсов в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" выявлено 219 победителей. Общая сумма грантов за период 2018-2022 годы составила 1 миллиарда 126 миллионов рублей. Из бюджета области выделили 106 миллионов рублей. Всего получатели грантов приобрели 1508 единиц сельхозтехники, 8,7 тысяч голов крупного рогатого скота, 2,4 тысячи голов овец, 12,9 тысяч голов птицы. Также, ими было приобретено, отремонтировано, реконструировано и построено производственных помещений на сумму 111 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230316/infrastruktura-1858322271.html
https://ria.ru/20230309/utilizatsiya-1856776961.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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омская область, россия
Омская область , Омская область, Россия
Более миллиарда рублей направят на развитие животноводства в Омской области
Правительство Омской области направит более миллиарда рублей на развитие животноводства
ОМСК, 3 апр - РИА Новости.
Более 1 миллиарда рублей планируется направить в 2023 году на развитие животноводства Омской области, рассказали
в пресс-службе областного правительства.
Животноводством в регионе занимаются 120 сельхозорганизаций, более 280 тысяч личных подсобных хозяйств и 657 фермерских хозяйств. По итогам 2022 года они произвели более 600 тысяч тонн молока, 191 тысячу тонн мяса, 869 миллионов штук яиц.
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"На развитие животноводства в 2023 году планируется направить более 1 миллиарда рублей. Основные направления поддержки отрасли животноводства сохранены, при этом объем выделенных финансовых средств по ряду направлений субсидий будет изменен. Правительством Омской области будут дополнительно профинансированы новые направления поддержки отрасли: на приобретение и увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота при проведении мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза выделят 100 миллионов рублей, на приобретение молодняка товарного крупного рогатого скота для доращивания и откорма на специализированных откормочных площадках 5 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.
За пять лет грантовых конкурсов в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" выявлено 219 победителей. Общая сумма грантов за период 2018-2022 годы составила 1 миллиарда 126 миллионов рублей. Из бюджета области выделили 106 миллионов рублей. Всего получатели грантов приобрели 1508 единиц сельхозтехники, 8,7 тысяч голов крупного рогатого скота, 2,4 тысячи голов овец, 12,9 тысяч голов птицы. Также, ими было приобретено, отремонтировано, реконструировано и построено производственных помещений на сумму 111 миллионов рублей.
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