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Зеленский провел встречу с генсеком Совета Европы - РИА Новости, 03.04.2023
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19:14 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/zelenskiy-1862750803.html
Зеленский провел встречу с генсеком Совета Европы
Зеленский провел встречу с генсеком Совета Европы - РИА Новости, 03.04.2023
Зеленский провел встречу с генсеком Совета Европы
Владимир Зеленский заявил, что провел на Украине встречу с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:14
2023-04-03T19:14
в мире
россия
украина
владимир зеленский
мария пейчинович-бурич
совет европы
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что провел на Украине встречу с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. "Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич приезжает к нам в страну второй раз... В ходе встречи мы детально обсудили работу на международно-правовом фронте по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины", - написал Зеленский в телеграм-канале.
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, мария пейчинович-бурич, совет европы
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Мария Пейчинович-Бурич, Совет Европы
Зеленский провел встречу с генсеком Совета Европы

Президент Украины Зеленский провел встречу с генсеком Совета Европы Пейчинович-Бурич

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что провел на Украине встречу с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.
"Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич приезжает к нам в страну второй раз... В ходе встречи мы детально обсудили работу на международно-правовом фронте по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины", - написал Зеленский в телеграм-канале.
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В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМария Пейчинович-БуричСовет Европы
 
 
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