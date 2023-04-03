https://ria.ru/20230403/zelenskiy-1862750803.html
Зеленский провел встречу с генсеком Совета Европы
Зеленский провел встречу с генсеком Совета Европы - РИА Новости, 03.04.2023
Зеленский провел встречу с генсеком Совета Европы
Владимир Зеленский заявил, что провел на Украине встречу с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:14
2023-04-03T19:14
2023-04-03T19:14
в мире
россия
украина
владимир зеленский
мария пейчинович-бурич
совет европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_0:108:1043:695_1920x0_80_0_0_0bb8efb5dd277c43feba810fcd6b0f63.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что провел на Украине встречу с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. "Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич приезжает к нам в страну второй раз... В ходе встречи мы детально обсудили работу на международно-правовом фронте по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины", - написал Зеленский в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230403/fermery-1862749534.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_73:0:1000:695_1920x0_80_0_0_c106fc883734d70c8976774c5871db6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир зеленский, мария пейчинович-бурич, совет европы
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Мария Пейчинович-Бурич, Совет Европы
Зеленский провел встречу с генсеком Совета Европы
Президент Украины Зеленский провел встречу с генсеком Совета Европы Пейчинович-Бурич