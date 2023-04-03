https://ria.ru/20230403/zelenskiy-1862750803.html

Зеленский провел встречу с генсеком Совета Европы

Зеленский провел встречу с генсеком Совета Европы - РИА Новости, 03.04.2023

Зеленский провел встречу с генсеком Совета Европы

Владимир Зеленский заявил, что провел на Украине встречу с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T19:14

2023-04-03T19:14

2023-04-03T19:14

в мире

россия

украина

владимир зеленский

мария пейчинович-бурич

совет европы

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что провел на Украине встречу с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. "Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич приезжает к нам в страну второй раз... В ходе встречи мы детально обсудили работу на международно-правовом фронте по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины", - написал Зеленский в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230403/fermery-1862749534.html

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, владимир зеленский, мария пейчинович-бурич, совет европы