https://ria.ru/20230403/zaporozhe-1862554154.html
Киев скопил группировку для наступления в Запорожской области
Киев скопил группировку для наступления в Запорожской области - РИА Новости, 03.04.2023
Киев скопил группировку для наступления в Запорожской области
Украинские войска скопили достаточную группировку для наступления в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T08:16
2023-04-03T08:16
2023-04-03T08:16
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Украинские войска скопили достаточную группировку для наступления в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Кроме того, по его словам, в украинских СМИ появилась серия заказных публикаций о Запорожской области, в которых идет подготовка общественного мнение к возможному наступлению. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожье
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожье
Киев скопил группировку для наступления в Запорожской области
Рогов: украинские войска скопили группировку для наступления в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Украинские войска скопили достаточную группировку для наступления в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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"У них скоплено вполне достаточно боевиков и вооружения, чтобы попереть на Запорожском участке фронта. Мы ждем их в любой момент. Наша разведка получает данные о поставках новой бронетехники, в том числе западной. Запад толкает Зеленского к наступлению, от него требуют показать эффективность использования западных вооружений. Западу нужны быстрые результаты, нужны боевые действия с большим количеством погибших людей", - сказал Рогов.
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Кроме того, по его словам, в украинских СМИ появилась серия заказных публикаций о Запорожской области, в которых идет подготовка общественного мнение к возможному наступлению.
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"С точки зрения пиара, это подсветка Запорожского направления, чтобы там реализовать какую-то мерзость. Это информационно-психологическая операция с целью снизить моральный дух наших военных. Но наших ребят не испугать. Врагу будет дан жесткий отпор", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.