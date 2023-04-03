https://ria.ru/20230403/zaporozhe-1862554154.html

Киев скопил группировку для наступления в Запорожской области

Киев скопил группировку для наступления в Запорожской области - РИА Новости, 03.04.2023

Киев скопил группировку для наступления в Запорожской области

Украинские войска скопили достаточную группировку для наступления в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T08:16

2023-04-03T08:16

2023-04-03T08:16

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

запорожье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Украинские войска скопили достаточную группировку для наступления в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Кроме того, по его словам, в украинских СМИ появилась серия заказных публикаций о Запорожской области, в которых идет подготовка общественного мнение к возможному наступлению. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

запорожская область

запорожье

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожье