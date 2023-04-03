Рейтинг@Mail.ru
Британские учителя отвергли оскорбительный план властей по повышению оклада - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/zabastovka-1862680998.html
Британские учителя отвергли оскорбительный план властей по повышению оклада
Британские учителя отвергли оскорбительный план властей по повышению оклада - РИА Новости, 03.04.2023
Британские учителя отвергли оскорбительный план властей по повышению оклада
Члены британского национального профсоюза образования (NEU) отвергли предложенный властями план повышения зарплат и готовят забастовку, сообщает в понедельник... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:55
2023-04-03T15:55
в мире
великобритания
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793012741_0:963:2049:2115_1920x0_80_0_0_d6b650d4d76ca1a328592171d8714b30.jpg
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Члены британского национального профсоюза образования (NEU) отвергли предложенный властями план повышения зарплат и готовят забастовку, сообщает в понедельник профсоюз. "Этот громкий отказ от предложения правительства должен четко донести Джиллиан Киган (министру образования Великобритании) необходимость вернуться за стол переговоров с новым, куда более проработанным предложением", - приводятся на сайте слова представителя профсоюза доктор Мэри Бустед. Ранее власти предложили работникам учебных заведений выплаты в 1000 фунтов стерлингов в этом учебном году и повышение заработной платы на 4,3% в следующем. В заявлении профсоюза это предложение названо "оскорбительным", против него проголосовали 98% членов профсоюза. По словам Бустед, учителя хотят лучших условий оплаты труда, а новое предложение властей "не компенсирует понесенные учителями потери в заработной плате за прошедшее десятилетие". Новые забастовки назначены на 27 апреля и 12 мая, говорится в сообщении. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20230327/kollaps-1860803759.html
https://ria.ru/20230325/ssha-1860547118.html
великобритания
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793012741_0:771:2049:2307_1920x0_80_0_0_91872af9e2e3aab405165e70324e9de5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия, украина
В мире, Великобритания, Россия, Украина
Британские учителя отвергли оскорбительный план властей по повышению оклада

Британские учителя отвергли план властей по повышению зарплат и готовят забастовку

© РИА Новости / Аюш Пачнанда | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Члены британского национального профсоюза образования (NEU) отвергли предложенный властями план повышения зарплат и готовят забастовку, сообщает в понедельник профсоюз.
"Этот громкий отказ от предложения правительства должен четко донести Джиллиан Киган (министру образования Великобритании) необходимость вернуться за стол переговоров с новым, куда более проработанным предложением", - приводятся на сайте слова представителя профсоюза доктор Мэри Бустед.
Центральный железнодорожный вокзал Берлина - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
В Германии ожидают транспортный коллапс
27 марта, 01:40
Ранее власти предложили работникам учебных заведений выплаты в 1000 фунтов стерлингов в этом учебном году и повышение заработной платы на 4,3% в следующем. В заявлении профсоюза это предложение названо "оскорбительным", против него проголосовали 98% членов профсоюза.
По словам Бустед, учителя хотят лучших условий оплаты труда, а новое предложение властей "не компенсирует понесенные учителями потери в заработной плате за прошедшее десятилетие".
Новые забастовки назначены на 27 апреля и 12 мая, говорится в сообщении.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Вид Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Забастовка работников школ в Лос-Анджелесе привела к повышению зарплат
25 марта, 05:47
 
В миреВеликобританияРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала