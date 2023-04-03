https://ria.ru/20230403/zabastovka-1862680998.html

Британские учителя отвергли оскорбительный план властей по повышению оклада

Британские учителя отвергли оскорбительный план властей по повышению оклада - РИА Новости, 03.04.2023

Британские учителя отвергли оскорбительный план властей по повышению оклада

Члены британского национального профсоюза образования (NEU) отвергли предложенный властями план повышения зарплат и готовят забастовку, сообщает в понедельник... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:55

2023-04-03T15:55

2023-04-03T15:55

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Члены британского национального профсоюза образования (NEU) отвергли предложенный властями план повышения зарплат и готовят забастовку, сообщает в понедельник профсоюз. "Этот громкий отказ от предложения правительства должен четко донести Джиллиан Киган (министру образования Великобритании) необходимость вернуться за стол переговоров с новым, куда более проработанным предложением", - приводятся на сайте слова представителя профсоюза доктор Мэри Бустед. Ранее власти предложили работникам учебных заведений выплаты в 1000 фунтов стерлингов в этом учебном году и повышение заработной платы на 4,3% в следующем. В заявлении профсоюза это предложение названо "оскорбительным", против него проголосовали 98% членов профсоюза. По словам Бустед, учителя хотят лучших условий оплаты труда, а новое предложение властей "не компенсирует понесенные учителями потери в заработной плате за прошедшее десятилетие". Новые забастовки назначены на 27 апреля и 12 мая, говорится в сообщении. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20230327/kollaps-1860803759.html

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