Рейтинг@Mail.ru
Ярославские асфальтобетонные заводы переоборудуют под новые стандарты - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:56 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/yaroslavl-1862725210.html
Ярославские асфальтобетонные заводы переоборудуют под новые стандарты
Ярославские асфальтобетонные заводы переоборудуют под новые стандарты - РИА Новости, 03.04.2023
Ярославские асфальтобетонные заводы переоборудуют под новые стандарты
Асфальтобетонные заводы в Ярославской области к следующему дорожно-строительному сезону будут работать в соответствии с новыми стандартами качества, говорится в РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:56
2023-04-03T17:56
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862724422_0:36:996:596_1920x0_80_0_0_606b23355b03730d3e858f7889f196de.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Асфальтобетонные заводы в Ярославской области к следующему дорожно-строительному сезону будут работать в соответствии с новыми стандартами качества, говорится в заявлении губернатора региона Михаила Евраева. По словам губернатора, в этом году переоборудуют асфальтовый завод в Брейтове. В следующем году – заводы в Мышкинском, Пошехонском и Большесельском районах. "Ремонт дорог – это очень финансово емкое направление, поэтому мы должны уделять особое внимание качеству, работать по современным технологиям, качественно и рационально использовать каждый рубль", - подчеркнул глава региона. По данным пресс-службы областного правительства, Михаил Евраев вместе с руководством Ярославля провел контрольное обследование дорог, которые будут отремонтированы в рамках гарантийных обязательств. "Обычно сроки гарантийного ремонта составляют порядка четырех лет – в зависимости от вида выполненных работ. Из бюджета мы не потратим на это ни копейки. Подрядчики устранят все недостатки за свой счет. Сейчас за каждой дорогой, за каждым метром будет жесткий контроль", – подчеркнул Евраев. Глава региона отметил также, что в этом году в области будет реализована масштабная программа по ремонту муниципальных дорог.
https://ria.ru/20230328/yaroslavl-1861273869.html
https://ria.ru/20230323/yaroslavl-1860159770.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862724422_111:0:996:664_1920x0_80_0_0_358d0378680767815017cf05602768f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев, жкх
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, ЖКХ
Ярославские асфальтобетонные заводы переоборудуют под новые стандарты

Губернатор Евраев: ярославские асфальтобетонные заводы переоборудуют под новые стандарты

© Фото : Правительство Ярославской областиГубернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе контрольного обследования дорог в Ярославле
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе контрольного обследования дорог в Ярославле - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Правительство Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе контрольного обследования дорог в Ярославле
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Асфальтобетонные заводы в Ярославской области к следующему дорожно-строительному сезону будут работать в соответствии с новыми стандартами качества, говорится в заявлении губернатора региона Михаила Евраева.
«
"Большинство заводов у нас уже работает по новым стандартам качества. Мы заинтересованы в том, чтобы все предприятия к следующему сезону были переоборудованы и выпускали асфальтобетонную смесь с высокими эксплуатационными показателями", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Евраев: правительство Ярославской области выполнило все задачи на 2022 год
28 марта, 15:28
По словам губернатора, в этом году переоборудуют асфальтовый завод в Брейтове. В следующем году – заводы в Мышкинском, Пошехонском и Большесельском районах.
"Ремонт дорог – это очень финансово емкое направление, поэтому мы должны уделять особое внимание качеству, работать по современным технологиям, качественно и рационально использовать каждый рубль", - подчеркнул глава региона.
По данным пресс-службы областного правительства, Михаил Евраев вместе с руководством Ярославля провел контрольное обследование дорог, которые будут отремонтированы в рамках гарантийных обязательств.
"Обычно сроки гарантийного ремонта составляют порядка четырех лет – в зависимости от вида выполненных работ. Из бюджета мы не потратим на это ни копейки. Подрядчики устранят все недостатки за свой счет. Сейчас за каждой дорогой, за каждым метром будет жесткий контроль", – подчеркнул Евраев.
Глава региона отметил также, что в этом году в области будет реализована масштабная программа по ремонту муниципальных дорог.
Рыбинск - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Ярославская область достойно прошла экономически сложный 2022 год
23 марта, 17:57
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил ЕвраевЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала