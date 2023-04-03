https://ria.ru/20230403/yaroslavl-1862725210.html

Ярославские асфальтобетонные заводы переоборудуют под новые стандарты

Ярославские асфальтобетонные заводы переоборудуют под новые стандарты - РИА Новости, 03.04.2023

Ярославские асфальтобетонные заводы переоборудуют под новые стандарты

Асфальтобетонные заводы в Ярославской области к следующему дорожно-строительному сезону будут работать в соответствии с новыми стандартами качества, говорится в РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:56

2023-04-03T17:56

2023-04-03T17:56

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

жкх

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Асфальтобетонные заводы в Ярославской области к следующему дорожно-строительному сезону будут работать в соответствии с новыми стандартами качества, говорится в заявлении губернатора региона Михаила Евраева. По словам губернатора, в этом году переоборудуют асфальтовый завод в Брейтове. В следующем году – заводы в Мышкинском, Пошехонском и Большесельском районах. "Ремонт дорог – это очень финансово емкое направление, поэтому мы должны уделять особое внимание качеству, работать по современным технологиям, качественно и рационально использовать каждый рубль", - подчеркнул глава региона. По данным пресс-службы областного правительства, Михаил Евраев вместе с руководством Ярославля провел контрольное обследование дорог, которые будут отремонтированы в рамках гарантийных обязательств. "Обычно сроки гарантийного ремонта составляют порядка четырех лет – в зависимости от вида выполненных работ. Из бюджета мы не потратим на это ни копейки. Подрядчики устранят все недостатки за свой счет. Сейчас за каждой дорогой, за каждым метром будет жесткий контроль", – подчеркнул Евраев. Глава региона отметил также, что в этом году в области будет реализована масштабная программа по ремонту муниципальных дорог.

https://ria.ru/20230328/yaroslavl-1861273869.html

https://ria.ru/20230323/yaroslavl-1860159770.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ярославская область, михаил евраев, жкх