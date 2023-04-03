https://ria.ru/20230403/yaroslavl-1862725210.html
Ярославские асфальтобетонные заводы переоборудуют под новые стандарты
Ярославские асфальтобетонные заводы переоборудуют под новые стандарты - РИА Новости, 03.04.2023
Ярославские асфальтобетонные заводы переоборудуют под новые стандарты
Асфальтобетонные заводы в Ярославской области к следующему дорожно-строительному сезону будут работать в соответствии с новыми стандартами качества, говорится в РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:56
2023-04-03T17:56
2023-04-03T17:56
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
жкх
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Асфальтобетонные заводы в Ярославской области к следующему дорожно-строительному сезону будут работать в соответствии с новыми стандартами качества, говорится в заявлении губернатора региона Михаила Евраева. По словам губернатора, в этом году переоборудуют асфальтовый завод в Брейтове. В следующем году – заводы в Мышкинском, Пошехонском и Большесельском районах. "Ремонт дорог – это очень финансово емкое направление, поэтому мы должны уделять особое внимание качеству, работать по современным технологиям, качественно и рационально использовать каждый рубль", - подчеркнул глава региона. По данным пресс-службы областного правительства, Михаил Евраев вместе с руководством Ярославля провел контрольное обследование дорог, которые будут отремонтированы в рамках гарантийных обязательств. "Обычно сроки гарантийного ремонта составляют порядка четырех лет – в зависимости от вида выполненных работ. Из бюджета мы не потратим на это ни копейки. Подрядчики устранят все недостатки за свой счет. Сейчас за каждой дорогой, за каждым метром будет жесткий контроль", – подчеркнул Евраев. Глава региона отметил также, что в этом году в области будет реализована масштабная программа по ремонту муниципальных дорог.
https://ria.ru/20230328/yaroslavl-1861273869.html
https://ria.ru/20230323/yaroslavl-1860159770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ярославская область, михаил евраев, жкх
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, ЖКХ
Ярославские асфальтобетонные заводы переоборудуют под новые стандарты
Губернатор Евраев: ярославские асфальтобетонные заводы переоборудуют под новые стандарты
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр – РИА Новости.
Асфальтобетонные заводы в Ярославской области к следующему дорожно-строительному сезону будут работать в соответствии с новыми стандартами качества, говорится в заявлении
губернатора региона Михаила Евраева.
«
"Большинство заводов у нас уже работает по новым стандартам качества. Мы заинтересованы в том, чтобы все предприятия к следующему сезону были переоборудованы и выпускали асфальтобетонную смесь с высокими эксплуатационными показателями", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
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По словам губернатора, в этом году переоборудуют асфальтовый завод в Брейтове. В следующем году – заводы в Мышкинском, Пошехонском и Большесельском районах.
"Ремонт дорог – это очень финансово емкое направление, поэтому мы должны уделять особое внимание качеству, работать по современным технологиям, качественно и рационально использовать каждый рубль", - подчеркнул глава региона.
По данным пресс-службы областного правительства, Михаил Евраев вместе с руководством Ярославля провел контрольное обследование дорог, которые будут отремонтированы в рамках гарантийных обязательств.
"Обычно сроки гарантийного ремонта составляют порядка четырех лет – в зависимости от вида выполненных работ. Из бюджета мы не потратим на это ни копейки. Подрядчики устранят все недостатки за свой счет. Сейчас за каждой дорогой, за каждым метром будет жесткий контроль", – подчеркнул Евраев.
Глава региона отметил также, что в этом году в области будет реализована масштабная программа по ремонту муниципальных дорог.
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