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WSJ: Япония закупает российскую нефть по ценам выше потолка

WSJ: Япония закупает российскую нефть по ценам выше потолка - РИА Новости, 03.04.2023

WSJ: Япония закупает российскую нефть по ценам выше потолка

Япония закупает российскую нефть по ценам выше установленного лимита в 60 долларов, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:23

2023-04-03T13:23

2023-04-03T14:06

экономика

цены на нефть

япония

россия

g7

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Япония закупает российскую нефть по ценам выше установленного лимита в 60 долларов, пишет The Wall Street Journal."Япония уговорила США согласиться на исключение. <...> Эта уступка свидетельствует о зависимости Японии от России в поставках ископаемого топлива", — говорится в статье.По словам аналитиков, такое положение дел стало причиной нерешительности Токио в вопросе поддержки Киева в конфликте с Россией.Япония входит в коалицию стран G7 и Евросоюза, которые договорились ограничить цены на российскую нефть. Компаниям из этих стран запрещено перевозить нефть по морю и страховать, если она стоит дороже 60 долларов. Лимит вступил в силу с 5 декабря, в дальнейшем его планировалось пересматривать. Россия в ответ запретила поставлять сырье по контрактам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование этого механизма.

https://ria.ru/20230331/neft-1862102683.html

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экономика, цены на нефть, япония, россия, g7, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире