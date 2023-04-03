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СМИ: Токио создает новую систему для военной помощи развивающимся партнерам - РИА Новости, 03.04.2023
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05:58 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/yaponiya-1862546739.html
СМИ: Токио создает новую систему для военной помощи развивающимся партнерам
СМИ: Токио создает новую систему для военной помощи развивающимся партнерам - РИА Новости, 03.04.2023
СМИ: Токио создает новую систему для военной помощи развивающимся партнерам
Япония создает новую систему для оказания военной помощи развивающимся странам-партнерам, сообщила газета "Йомиури". РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T05:58
2023-04-03T05:58
япония
филиппины
китай
оон
в мире
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ТОКИО, 3 апр - РИА Новости. Япония создает новую систему для оказания военной помощи развивающимся странам-партнерам, сообщила газета "Йомиури". В ближайшее время концепция новой структуры будет обнародована. Структура будет носить название OSA (Official Security Assistance) - Официальной помощи в целях безопасности, в противовес существующей сейчас ODA (Official Development Assistance) - Официальной помощи в целях развития. На первом этапе она будет предоставлена четырем странам, включая Филиппины. OSA будет предоставлять те виды помощи, которые невозможно оказывать по линии ODA. В то же время она будет проходить в рамках трех принципов вооружений, согласно которым Япония не предоставляет нелетальных вооружений странам, если это нарушает международные обязательства Японии или договоры с другими странами, если это нарушает резолюции ООН, а также если страна находится в состоянии конфликта. В частности, например, речь может идти о строительстве инфраструктуры, такой как порты или аэродромы, которые могут быть использованы в военных целях. Так, если ODA предусматривает предоставление только невоенной помощи, то OSA будет проводить помощь в целях обороны. По ODA на помощь могут рассчитывать все развивающиеся страны, а на OSA - те из развивающихся стран, кто разделяет общие ценности и является страной-партнером. ODA способствует экономическому и социальному развитию стран, а OSA - укреплению их обороноспособности. По линии ODA осуществляется строительство дорог, мостов и другой гражданской инфраструктуры, а также помощь в борьбе с инфекционными заболеваниями, а OSA - строительство аэродромов и портов двойного назначения, а также предоставление оборонного оборудования. Первый этап может заключаться в поставке радаров Филиппинам, что, как считается, поможет этой стране лучше защитить себя от активности Китая в Южно-Китайском море. Кроме того, помощь будет предоставлена еще трем странам: Малайзии, Бангладешу и Фиджи. В бюджет на текущий финансовый год на оказание данной помощи заложено 2 миллиарда иен (15 миллионов долларов).
https://ria.ru/20230403/ucheniya-1862545347.html
https://ria.ru/20230307/samolety-1856513871.html
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япония, филиппины, китай, оон, в мире
Япония, Филиппины, Китай, ООН, В мире
СМИ: Токио создает новую систему для военной помощи развивающимся партнерам

"Йомиури": Япония создает новую систему для военной помощи развивающимся странам-партнерам

© AP Photo / Shizuo KambayashiВоенный Японии возле зенитно-ракетного комплекса Patrio
Военный Японии возле зенитно-ракетного комплекса Patrio - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Военный Японии возле зенитно-ракетного комплекса Patrio. Архивное фото
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ТОКИО, 3 апр - РИА Новости. Япония создает новую систему для оказания военной помощи развивающимся странам-партнерам, сообщила газета "Йомиури".
В ближайшее время концепция новой структуры будет обнародована. Структура будет носить название OSA (Official Security Assistance) - Официальной помощи в целях безопасности, в противовес существующей сейчас ODA (Official Development Assistance) - Официальной помощи в целях развития.
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На первом этапе она будет предоставлена четырем странам, включая Филиппины.
OSA будет предоставлять те виды помощи, которые невозможно оказывать по линии ODA. В то же время она будет проходить в рамках трех принципов вооружений, согласно которым Япония не предоставляет нелетальных вооружений странам, если это нарушает международные обязательства Японии или договоры с другими странами, если это нарушает резолюции ООН, а также если страна находится в состоянии конфликта. В частности, например, речь может идти о строительстве инфраструктуры, такой как порты или аэродромы, которые могут быть использованы в военных целях.
Так, если ODA предусматривает предоставление только невоенной помощи, то OSA будет проводить помощь в целях обороны. По ODA на помощь могут рассчитывать все развивающиеся страны, а на OSA - те из развивающихся стран, кто разделяет общие ценности и является страной-партнером. ODA способствует экономическому и социальному развитию стран, а OSA - укреплению их обороноспособности. По линии ODA осуществляется строительство дорог, мостов и другой гражданской инфраструктуры, а также помощь в борьбе с инфекционными заболеваниями, а OSA - строительство аэродромов и портов двойного назначения, а также предоставление оборонного оборудования.
Первый этап может заключаться в поставке радаров Филиппинам, что, как считается, поможет этой стране лучше защитить себя от активности Китая в Южно-Китайском море. Кроме того, помощь будет предоставлена еще трем странам: Малайзии, Бангладешу и Фиджи.
В бюджет на текущий финансовый год на оказание данной помощи заложено 2 миллиарда иен (15 миллионов долларов).
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