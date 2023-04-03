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Чехия и Словакия обсудят помощь Украине, заявил премьер Фиала - РИА Новости, 03.04.2023
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15:44 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/vyshegrad-1862677771.html
Чехия и Словакия обсудят помощь Украине, заявил премьер Фиала
Чехия и Словакия обсудят помощь Украине, заявил премьер Фиала - РИА Новости, 03.04.2023
Чехия и Словакия обсудят помощь Украине, заявил премьер Фиала
Кабмины Чехии и Словакии на совместном заседании в понедельник обсудят вопросы сотрудничества в энергетике и обороне, а также помощь Украине, сообщил... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:44
2023-04-03T15:44
в мире
чехия
словакия
петр фиала
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ПРАГА, 3 апр – РИА Новости. Кабмины Чехии и Словакии на совместном заседании в понедельник обсудят вопросы сотрудничества в энергетике и обороне, а также помощь Украине, сообщил журналистам перед началом встречи чешский премьер Петр Фиала. "Мы заинтересованы в качественном сотрудничестве государств Центральной Европы, для этого у нас есть определенные форматы, например, Вышеградская четверка (Словакия, Чехия, Польша и Венгрия – V4), которую сейчас возглавляет Словакия. Мы обсудим ее опыт, поскольку с 1 июля Чехия станет председательствовать в V4. Кроме того, речь пойдет о сотрудничестве двух наших стран в области энергетики, обороны, а также о помощи Украине", - заявил Фиала перед заседанием правительств Чехии и Словакии в словацком городе Тренчине (на западе страны). По словам Фиалы, Словакия является одним из важнейших партнеров Чехии в сфере оборонной промышленности. Министры обеих стран, как сообщил Фиала, на встрече в Тренчине обсудят также вопросы энергетической безопасности и помощь Украине. "Обе наши страны успешно пережили эту зиму, сохранив значительную часть запасов газа на будущее и расставшись с зависимостью от российского газа", - отметил чешский премьер. Первое совместное заседание правительств Чехии и Словакии состоялось в 2012 году, и эта традиция продолжалась до 2019 года, после чего была прервана из-за пандемии ковида. В нынешней встрече, помимо премьеров, участвуют министры иностранных дел, промышленности и торговли, обороны, юстиции, образования, цифровизации и местного развития.
https://ria.ru/20230402/posrednichestvo-1862482034.html
https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859633711.html
https://ria.ru/20230320/konflikt-1859231380.html
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в мире, чехия, словакия, петр фиала, украина
В мире, Чехия, Словакия, Петр Фиала, Украина
Чехия и Словакия обсудят помощь Украине, заявил премьер Фиала

Премьер Фиала: правительства Чехии и Словакии обсудят энергетику, оборону и помощь Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Чешской Республики Петр Фиала
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 3 апр – РИА Новости. Кабмины Чехии и Словакии на совместном заседании в понедельник обсудят вопросы сотрудничества в энергетике и обороне, а также помощь Украине, сообщил журналистам перед началом встречи чешский премьер Петр Фиала.
"Мы заинтересованы в качественном сотрудничестве государств Центральной Европы, для этого у нас есть определенные форматы, например, Вышеградская четверка (Словакия, Чехия, Польша и Венгрия – V4), которую сейчас возглавляет Словакия. Мы обсудим ее опыт, поскольку с 1 июля Чехия станет председательствовать в V4. Кроме того, речь пойдет о сотрудничестве двух наших стран в области энергетики, обороны, а также о помощи Украине", - заявил Фиала перед заседанием правительств Чехии и Словакии в словацком городе Тренчине (на западе страны).
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По словам Фиалы, Словакия является одним из важнейших партнеров Чехии в сфере оборонной промышленности.
«
"Мы хотели бы добиться того, чтобы армии наших двух стран использовали самолеты чешского производства при значительном участии словацких поставщиков. Мы также заинтересованы в активной вовлеченности словацких оборонных фирм в такие проекты, которые можно было бы экспортировать на рынки третьих стран", - сказал Фиала.
Министры обеих стран, как сообщил Фиала, на встрече в Тренчине обсудят также вопросы энергетической безопасности и помощь Украине.
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"Обе наши страны успешно пережили эту зиму, сохранив значительную часть запасов газа на будущее и расставшись с зависимостью от российского газа", - отметил чешский премьер.
Первое совместное заседание правительств Чехии и Словакии состоялось в 2012 году, и эта традиция продолжалась до 2019 года, после чего была прервана из-за пандемии ковида. В нынешней встрече, помимо премьеров, участвуют министры иностранных дел, промышленности и торговли, обороны, юстиции, образования, цифровизации и местного развития.
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