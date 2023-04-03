https://ria.ru/20230403/volkswagen-1862709840.html

Суд снял арест с части активов Volkswagen в России

Суд снял арест с части активов Volkswagen в России - РИА Новости, 03.04.2023

Суд снял арест с части активов Volkswagen в России

Арбитражный суд Нижегородской области частично снял арест с активов Volkswagen в России, с которого ГАЗ пытается взыскать более 15,5 миллиарда рублей, сообщили... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:12

2023-04-03T17:12

2023-04-03T17:12

россия

volkswagen group

фольксваген груп рус

нижегородская область

происшествия

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Нижегородской области частично снял арест с активов Volkswagen в России, с которого ГАЗ пытается взыскать более 15,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде. Как следует из материалов суда, 31 марта в Арбитражный суд Нижегородской области поступило ходатайство "Фольксваген Груп Рус" об отмене ареста некоторых активов, при этом аргументация российской "дочки" немецкого гиганта не раскрывается. "Удовлетворить частично. Отменить обеспечение в ответ на ходатайство от ООО "Фольксваген Груп Рус", - говорится в определении судьи Дмитрия Окорокова по результатам заседания в понедельник. Как уточнили агентству в суде, "отменены обеспечительные меры в части наложения ареста на объекты недвижимого имущества "Фольксваген Груп Рус" и арест на производственное оборудование и прочее движимое имущество "Фольксваген Груп Рус". О каких именно объектах речь, не уточняется. В середине марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требует взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиарда рублей. Конфликт связан с расторжением соглашения о контрактной сборке автомобилей немецкого автоконцерна на мощностях ГАЗа, которая велась до весны 2022 года. Российский автопроизводитель потребовал признать его недействительным и выплатить понесенный им убыток. Обеспечительные меры на российские активы Volkswagen наложены, чтобы не допустить его уход из страны до разрешения ситуации. В Volkswagen РИА Новости позднее заявили, что находятся в процессе продажи завода инвестору из России и удивлены иску от ГАЗа.

https://ria.ru/20230117/avtorynok-1845342564.html

https://ria.ru/20230113/toyota-1844650946.html

https://ria.ru/20230327/saipa-1861019098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, volkswagen group, фольксваген груп рус, нижегородская область, происшествия, авто