https://ria.ru/20230403/vladivostok-1862551948.html

Во Владивостоке побит температурный рекорд 85-летней давности

Во Владивостоке побит температурный рекорд 85-летней давности - РИА Новости, 03.04.2023

Во Владивостоке побит температурный рекорд 85-летней давности

В последний день марта во Владивостоке обновился температурный рекорд 1938 года, сообщается в Telegram-канале Примгидромета. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T07:49

2023-04-03T07:49

2023-04-03T11:18

владивосток

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837400814_0:223:3073:1952_1920x0_80_0_0_8aafd56e8d863267a2ee062a800cdeb9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 апр — РИА Новости. В последний день марта во Владивостоке обновился температурный рекорд 1938 года, сообщается в Telegram-канале Примгидромета. Как уточняют синоптики, предыдущий рекорд для этого дня держался 85 лет — с тех пор как в 1938 году температура составила плюс 13,9. Нынешний март отметился во Владивостоке сразу несколькими температурными рекордами. Так, 20 марта столбики термометров поднялись до 11,5 градуса — был превзойден результат 1942 года. А 23 марта потеплело до 12,4 — выше максимума для этой даты, зафиксированного в 1953 году.

https://ria.ru/20230321/pogoda-1859467548.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, общество