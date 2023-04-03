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Во Владивостоке побит температурный рекорд 85-летней давности
Во Владивостоке побит температурный рекорд 85-летней давности - РИА Новости, 03.04.2023
Во Владивостоке побит температурный рекорд 85-летней давности
В последний день марта во Владивостоке обновился температурный рекорд 1938 года, сообщается в Telegram-канале Примгидромета. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T07:49
2023-04-03T07:49
2023-04-03T11:18
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр — РИА Новости. В последний день марта во Владивостоке обновился температурный рекорд 1938 года, сообщается в Telegram-канале Примгидромета. Как уточняют синоптики, предыдущий рекорд для этого дня держался 85 лет — с тех пор как в 1938 году температура составила плюс 13,9. Нынешний март отметился во Владивостоке сразу несколькими температурными рекордами. Так, 20 марта столбики термометров поднялись до 11,5 градуса — был превзойден результат 1942 года. А 23 марта потеплело до 12,4 — выше максимума для этой даты, зафиксированного в 1953 году.
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владивосток, общество
Во Владивостоке побит температурный рекорд 85-летней давности
Во Владивостоке побит температурный рекорд 1938 года
ВЛАДИВОСТОК, 3 апр — РИА Новости.
В последний день марта во Владивостоке обновился температурный рекорд 1938 года, сообщается в Telegram-канале
Примгидромета.
«
"Владивосток последний мартовский день проводил теплой погодой, воздух прогрелся до плюс 16,9 градуса", — говорится в публикации.
Как уточняют синоптики, предыдущий рекорд для этого дня держался 85 лет — с тех пор как в 1938 году температура составила плюс 13,9.
Нынешний март отметился во Владивостоке сразу несколькими температурными рекордами. Так, 20 марта столбики термометров поднялись до 11,5 градуса — был превзойден результат 1942 года. А 23 марта потеплело до 12,4 — выше максимума для этой даты, зафиксированного в 1953 году.
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