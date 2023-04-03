https://ria.ru/20230403/vladivostok-1862545502.html

Во Владивостоке на "скорых" появилась кнопка вызова Росгвардии

Во Владивостоке на "скорых" появилась кнопка вызова Росгвардии - РИА Новости, 03.04.2023

Во Владивостоке на "скорых" появилась кнопка вызова Росгвардии

Кнопка вызова наряда Росгвардии появилась на планшетах пяти бригад скорой помощи во Владивостоке, это сделано для защиты медиков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T05:32

2023-04-03T05:32

2023-04-03T05:32

общество

владивосток

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777535701_0:182:2904:1816_1920x0_80_0_0_3866ce0f390a6945646daba409f4cc07.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 апр - РИА Новости. Кнопка вызова наряда Росгвардии появилась на планшетах пяти бригад скорой помощи во Владивостоке, это сделано для защиты медиков, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Приморского края. В пресс-службе отметили, что Росгвардия предоставила экипажам скорых "специально выделенную линию". Сигнал о нажатии тревожной кнопки "моментально" поступает на пульт росгвардейцев. По словам главврача станции скорой медицинской помощи Владивостока Олега Быкова, чье заявление передали в пресс-службе, медики с начала 2023 года неоднократно подвергались нападениям со стороны пациентов. Кнопки безопасности - "оптимальное решение" для защиты врачей и фельдшеров. Пока что опция мгновенного вызова сотрудников Росгвардии есть у пяти бригад, "но в будущем такие кнопки будут установлены везде", отметил Быков.

https://ria.ru/20221014/vrach-1823968500.html

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владивосток, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), приморский край