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Во Владивостоке на "скорых" появилась кнопка вызова Росгвардии
Во Владивостоке на "скорых" появилась кнопка вызова Росгвардии - РИА Новости, 03.04.2023
Во Владивостоке на "скорых" появилась кнопка вызова Росгвардии
Кнопка вызова наряда Росгвардии появилась на планшетах пяти бригад скорой помощи во Владивостоке, это сделано для защиты медиков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T05:32
2023-04-03T05:32
2023-04-03T05:32
общество
владивосток
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр - РИА Новости. Кнопка вызова наряда Росгвардии появилась на планшетах пяти бригад скорой помощи во Владивостоке, это сделано для защиты медиков, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Приморского края. В пресс-службе отметили, что Росгвардия предоставила экипажам скорых "специально выделенную линию". Сигнал о нажатии тревожной кнопки "моментально" поступает на пульт росгвардейцев. По словам главврача станции скорой медицинской помощи Владивостока Олега Быкова, чье заявление передали в пресс-службе, медики с начала 2023 года неоднократно подвергались нападениям со стороны пациентов. Кнопки безопасности - "оптимальное решение" для защиты врачей и фельдшеров. Пока что опция мгновенного вызова сотрудников Росгвардии есть у пяти бригад, "но в будущем такие кнопки будут установлены везде", отметил Быков.
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общество, владивосток, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), приморский край
Общество, Владивосток, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Приморский край
Во Владивостоке на "скорых" появилась кнопка вызова Росгвардии
Во Владивостоке из-за нападений на медиков на "скорых" появилась кнопка вызова Росгвардии
ВЛАДИВОСТОК, 3 апр - РИА Новости. Кнопка вызова наряда Росгвардии появилась на планшетах пяти бригад скорой помощи во Владивостоке, это сделано для защиты медиков, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Приморского края.
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"Кнопки безопасности начали работать в тестовом режиме на планшетах специализированных бригад СМП (скорой медицинской помощи - ред.) Владивостока. В случае возникновения ситуации по угрозе безопасности медикам после нажатия такой тревожной кнопки в ближайшее время к месту вызова подъедет наряд Росгвардии", - рассказали в пресс-службе краевого минздрава.
В пресс-службе отметили, что Росгвардия предоставила экипажам скорых "специально выделенную линию". Сигнал о нажатии тревожной кнопки "моментально" поступает на пульт росгвардейцев.
По словам главврача станции скорой медицинской помощи Владивостока Олега Быкова, чье заявление передали в пресс-службе, медики с начала 2023 года неоднократно подвергались нападениям со стороны пациентов. Кнопки безопасности - "оптимальное решение" для защиты врачей и фельдшеров. Пока что опция мгновенного вызова сотрудников Росгвардии есть у пяти бригад, "но в будущем такие кнопки будут установлены везде", отметил Быков.
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