https://ria.ru/20230403/ukraina-1862712869.html

В Госдепе рассказали, что останется от Украины к концу конфликта

В Госдепе рассказали, что останется от Украины к концу конфликта - РИА Новости, 03.04.2023

В Госдепе рассказали, что останется от Украины к концу конфликта

К концу конфликта ослабленная и потерявшая часть территории Украина будет наводнена западным оружием, написал в статье в The National Interest офицер разведки... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:21

2023-04-03T17:21

2023-04-03T18:30

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. К концу конфликта ослабленная и потерявшая часть территории Украина будет наводнена западным оружием, написал в статье в The National Interest офицер разведки армейского резерва США, консультант Госдепартамента Уэсли Саттервайт."Пришло время подумать о том, что будет после боевых действий. Помимо прочего, мы оставляем американскую военную технику на миллиарды долларов ослабленной стране, которая лишится части территории и столкнется с пророссийски настроенным повстанческим движением", — подчеркнул автор.По его мнению, Вашингтон вправе требовать отчетности за оружие, которое он посылает Владимиру Зеленскому, так как ответственное за надзор посольство США в Киеве не может управиться с таким объемом.Соединенные Штаты должны увеличить количество инспекций на местах. Необходимо создать электронную базу данных с фотографиями, серийными номерами и геолокационными метками, предложил Саттервайт.Эксперт уверен, что без надлежащих мер западное огнестрельное оружие, боевые машины и боеприпасы попадут на черные рынки Европы через маршруты контрабандистов, а украинские военные и чиновники сколотят на этом состояние.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862669655.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, государственный департамент сша