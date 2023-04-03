https://ria.ru/20230403/ukraina-1862712869.html
В Госдепе рассказали, что останется от Украины к концу конфликта
В Госдепе рассказали, что останется от Украины к концу конфликта - РИА Новости, 03.04.2023
В Госдепе рассказали, что останется от Украины к концу конфликта
К концу конфликта ослабленная и потерявшая часть территории Украина будет наводнена западным оружием, написал в статье в The National Interest офицер разведки... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:21
2023-04-03T17:21
2023-04-03T18:30
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. К концу конфликта ослабленная и потерявшая часть территории Украина будет наводнена западным оружием, написал в статье в The National Interest офицер разведки армейского резерва США, консультант Госдепартамента Уэсли Саттервайт."Пришло время подумать о том, что будет после боевых действий. Помимо прочего, мы оставляем американскую военную технику на миллиарды долларов ослабленной стране, которая лишится части территории и столкнется с пророссийски настроенным повстанческим движением", — подчеркнул автор.По его мнению, Вашингтон вправе требовать отчетности за оружие, которое он посылает Владимиру Зеленскому, так как ответственное за надзор посольство США в Киеве не может управиться с таким объемом.Соединенные Штаты должны увеличить количество инспекций на местах. Необходимо создать электронную базу данных с фотографиями, серийными номерами и геолокационными метками, предложил Саттервайт.Эксперт уверен, что без надлежащих мер западное огнестрельное оружие, боевые машины и боеприпасы попадут на черные рынки Европы через маршруты контрабандистов, а украинские военные и чиновники сколотят на этом состояние.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862669655.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, государственный департамент сша
В мире, Украина, США, Государственный департамент США
В Госдепе рассказали, что останется от Украины к концу конфликта
Консультант Госдепа Саттервайт: отправленное Киеву западное оружие попадет на черный рынок