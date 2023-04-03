https://ria.ru/20230403/ukraina-1862705042.html
В Киеве подсчитали сумму на восстановление объектов культуры
В Киеве подсчитали сумму на восстановление объектов культуры - РИА Новости, 03.04.2023
В Киеве подсчитали сумму на восстановление объектов культуры
министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:59
2023-04-03T16:59
2023-04-03T16:59
специальная военная операция на украине
экономика
юнеско
украина
одри азуле
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Потери Украины в сфере культуры составляют 7 миллиардов евро, написал в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко. Ранее в понедельник Ткаченко сообщал, что с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле посетил в Киеве Софийский собор. Храм был построен князем Ярославом Мудрым на месте победы над печенегами в 1036 году. Внутри собора сохранился самый полный в мире ансамбль подлинных мозаик и фресок первой половины XI века - 260 квадратных метров и 3 тысячи квадратных метров соответственно.
https://ria.ru/20221120/yunesko-1832835169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, юнеско, украина, одри азуле
Специальная военная операция на Украине, Экономика, ЮНЕСКО, Украина, Одри Азуле
В Киеве подсчитали сумму на восстановление объектов культуры
Минкульт: на восстановление объектов культуры на Украине требуется до семи миллиардов евро