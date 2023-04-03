https://ria.ru/20230403/ukraina-1862705042.html

В Киеве подсчитали сумму на восстановление объектов культуры

В Киеве подсчитали сумму на восстановление объектов культуры - РИА Новости, 03.04.2023

В Киеве подсчитали сумму на восстановление объектов культуры

министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:59

2023-04-03T16:59

2023-04-03T16:59

специальная военная операция на украине

экономика

юнеско

украина

одри азуле

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Потери Украины в сфере культуры составляют 7 миллиардов евро, написал в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко. Ранее в понедельник Ткаченко сообщал, что с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле посетил в Киеве Софийский собор. Храм был построен князем Ярославом Мудрым на месте победы над печенегами в 1036 году. Внутри собора сохранился самый полный в мире ансамбль подлинных мозаик и фресок первой половины XI века - 260 квадратных метров и 3 тысячи квадратных метров соответственно.

https://ria.ru/20221120/yunesko-1832835169.html

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, юнеско, украина, одри азуле