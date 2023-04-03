https://ria.ru/20230403/ucheniya-1862545347.html

Южная Корея, США и Япония проведут учения ВМС с участием авианосца

Южная Корея, США и Япония проведут учения ВМС с участием авианосца - РИА Новости, 03.04.2023

Южная Корея, США и Япония проведут учения ВМС с участием авианосца

Южная Корея, США и Япония с понедельника по вторник проведут совместные учения ВМС с участием авианосца США "Нимиц" (CVN-68) в водах к югу от южнокорейского... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T05:26

2023-04-03T05:26

2023-04-03T05:26

южная корея

сша

япония

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СЕУЛ, 3 апр - РИА Новости. Южная Корея, США и Япония с понедельника по вторник проведут совместные учения ВМС с участием авианосца США "Нимиц" (CVN-68) в водах к югу от южнокорейского острова Чечжу для повышения способности союзников противостоять подводным угрозам со стороны КНДР, сообщило министерство обороны Южной Кореи. Сообщается, что подобные учения проводятся впервые за 6 месяцев, предыдущие состоялись в сентябре 2022 года. "Противолодочные учения были организованы с целью повышения возможностей реагирования Южной Кореи, США и Японии на повышающуюся подводную угрозу Северной Кореи, в том числе ее баллистических ракет для подводных лодок", - говорится в пресс-релизе министерства. Совместные маневры пройдут в международных водах к югу от южнокорейского острова Чечжу с участием атомного авианосца США "Нимиц" и двух эсминцев. Южная Корея задействует эсминцы "Юльгок Ии" (DDG-992), "Чхве Ён" (DDH-981) и "Тэчжоён" (DDH-977), а также корабль боевой поддержки "Соян" (AOE-51). Япония мобилизовала эсминец JS Umigiri (DD-158). В учениях будет отрабатываться обнаружение, отслеживание и устранение подводных угроз со стороны КНДР, обмен информацией, поисково-спасательные операции. Такие учения трех стран впервые стартовали в 2008 году и проводились до 2016 года, а затем были возобновлены в прошлом году впервые за 7 лет. Атомный авианосец США USS "Нимиц" (CVN-68) во главе ударной группы кораблей с 23 по 26 марта провел учения с японскими кораблями в Филиппинском море, а затем прибыл к берегам Южной Кореи и 27 марта уже провел учения вместе с южнокорейскими военными кораблями. КНДР за последнее время провела целый ряд учений с целью проверки систем ядерных вооружений. 18-19 марта КНДР провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала и возможностей сдерживания войны и способности к контратаке, в ходе которых была подтверждена надежность работы "устройств управления ядерным взрывом и детонаторов". 22 марта Пхеньян испытал четыре стратегических крылатых ракет "Хвасаль-1" ("Стрела -1" - ред) и "Хвасаль-2", оснащенные боеголовками, имитирующими ядерные. 21-23 марта и 25-27 марта были проведены испытания новой подводной беспилотной системы ударного типа "Хэиль", способной нести ядерный боезаряд. А 27 марта было проведено тестирование подрыва ядерного боезаряда в воздухе с помощью двух тактических баллистических ракет класса "земля-земля".

https://ria.ru/20230307/vvs-1856338236.html

https://ria.ru/20230309/aziya-1856418801.html

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южная корея, сша, япония