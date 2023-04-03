https://ria.ru/20230403/uborka-1862635563.html
Генеральную уборку дорог в Подмосковье завершат 1 мая
Генеральную уборку дорог в Подмосковье завершат 1 мая - РИА Новости, 03.04.2023
Генеральную уборку дорог в Подмосковье завершат 1 мая
Генеральную уборку дорожной сети на территории Московской области завершат до 1 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:32
2023-04-03T13:32
2023-04-03T13:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862635644_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_37c259c21bf6f95a4b92187cb7d1affa.jpg
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Генеральную уборку дорожной сети на территории Московской области завершат до 1 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.В рамках работ по содержанию дорожной сети в приоритетном порядке будут отремонтированы ямы, убран мусор, приведены в нормативное состояние посадочные площадки и остановки общественного транспорта."Уже приступили к генеральной уборке после зимы, определен список первоочередных видов работ и сформирован план для каждого муниципалитета, которые будут проверяться ежедневно через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Завершим генеральную уборку традиционно к 1 мая", – приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.
https://ria.ru/20230327/dvory-1860970211.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862635644_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_b4ebaa661ab53b015b7b6f17c89973af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик