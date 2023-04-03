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Генеральную уборку дорог в Подмосковье завершат 1 мая - РИА Новости, 03.04.2023
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Новости Подмосковья
 
13:32 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/uborka-1862635563.html
Генеральную уборку дорог в Подмосковье завершат 1 мая
Генеральную уборку дорог в Подмосковье завершат 1 мая - РИА Новости, 03.04.2023
Генеральную уборку дорог в Подмосковье завершат 1 мая
Генеральную уборку дорожной сети на территории Московской области завершат до 1 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:32
2023-04-03T13:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Генеральную уборку дорожной сети на территории Московской области завершат до 1 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.В рамках работ по содержанию дорожной сети в приоритетном порядке будут отремонтированы ямы, убран мусор, приведены в нормативное состояние посадочные площадки и остановки общественного транспорта."Уже приступили к генеральной уборке после зимы, определен список первоочередных видов работ и сформирован план для каждого муниципалитета, которые будут проверяться ежедневно через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Завершим генеральную уборку традиционно к 1 мая", – приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.
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московская область (подмосковье), алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик

Генеральную уборку дорог в Подмосковье завершат 1 мая

CC BY 4.0 / Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области / Дорожные службы Подмосковья проводят генеральную уборку после зимы
Дорожные службы Подмосковья проводят генеральную уборку после зимы - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
CC BY 4.0 / Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области /
Дорожные службы Подмосковья проводят генеральную уборку после зимы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Генеральную уборку дорожной сети на территории Московской области завершат до 1 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
В рамках работ по содержанию дорожной сети в приоритетном порядке будут отремонтированы ямы, убран мусор, приведены в нормативное состояние посадочные площадки и остановки общественного транспорта.
"Уже приступили к генеральной уборке после зимы, определен список первоочередных видов работ и сформирован план для каждого муниципалитета, которые будут проверяться ежедневно через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Завершим генеральную уборку традиционно к 1 мая", – приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.
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