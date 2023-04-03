Двое жителей Бурятии получили срок за убийство девушек 20 лет назад
Двое жителей Бурятии получили 18 и 17 лет колонии за убийство девушек 20 лет назад
© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 3 апр – РИА Новости. В Бурятии суд на основании вердикта присяжных приговорил к 18 и 17 годам колонии строгого режима двоих обвиняемых в убийстве двух девушек 20 лет назад, сообщила прокуратура республики.
По данным ведомства, в августе 2002 года двое молодых людей из-за ссоры, возникшей между одним из них и девушкой, ночью в районе поселка Селенгинск Кабанского района республики совершили убийство двух девушек, одна из них была несовершеннолетней.
"Сегодня, 3 апреля 2023 года, Советский районный суд города Улан-Удэ на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих жителей республики и одного жителя Краснодарского края… Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил двум виновным наказание в виде лишения свободы сроком 18 и 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В отношении третьего фигуранта было доказано, что он причастен к похищению несовершеннолетней девушки, которую они насильно вывезли на берег реки. За похищение человека ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет, однако от наказания он освобожден в связи с "истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности".
Приговор в законную силу еще не вступил.