https://ria.ru/20230403/ubiystvo-1862651984.html

Двое жителей Бурятии получили срок за убийство девушек 20 лет назад

Двое жителей Бурятии получили срок за убийство девушек 20 лет назад - РИА Новости, 03.04.2023

Двое жителей Бурятии получили срок за убийство девушек 20 лет назад

В Бурятии суд на основании вердикта присяжных приговорил к 18 и 17 годам колонии строгого режима двоих обвиняемых в убийстве двух девушек 20 лет назад, сообщила РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:25

2023-04-03T14:25

2023-04-03T14:25

происшествия

кабанский район

улан-удэ

россия

республика бурятия

убийство

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УЛАН-УДЭ, 3 апр – РИА Новости. В Бурятии суд на основании вердикта присяжных приговорил к 18 и 17 годам колонии строгого режима двоих обвиняемых в убийстве двух девушек 20 лет назад, сообщила прокуратура республики. По данным ведомства, в августе 2002 года двое молодых людей из-за ссоры, возникшей между одним из них и девушкой, ночью в районе поселка Селенгинск Кабанского района республики совершили убийство двух девушек, одна из них была несовершеннолетней. "Сегодня, 3 апреля 2023 года, Советский районный суд города Улан-Удэ на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих жителей республики и одного жителя Краснодарского края… Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил двум виновным наказание в виде лишения свободы сроком 18 и 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В отношении третьего фигуранта было доказано, что он причастен к похищению несовершеннолетней девушки, которую они насильно вывезли на берег реки. За похищение человека ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет, однако от наказания он освобожден в связи с "истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности". Приговор в законную силу еще не вступил.

https://ria.ru/20230330/ubiystvo-1861744251.html

https://ria.ru/20230327/krasnoyarsk-1860859639.html

кабанский район

улан-удэ

россия

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, кабанский район, улан-удэ, россия, республика бурятия, убийство