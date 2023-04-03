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Двое жителей Бурятии получили срок за убийство девушек 20 лет назад - РИА Новости, 03.04.2023
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14:25 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/ubiystvo-1862651984.html
Двое жителей Бурятии получили срок за убийство девушек 20 лет назад
Двое жителей Бурятии получили срок за убийство девушек 20 лет назад - РИА Новости, 03.04.2023
Двое жителей Бурятии получили срок за убийство девушек 20 лет назад
В Бурятии суд на основании вердикта присяжных приговорил к 18 и 17 годам колонии строгого режима двоих обвиняемых в убийстве двух девушек 20 лет назад, сообщила РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:25
2023-04-03T14:25
происшествия
кабанский район
улан-удэ
россия
республика бурятия
убийство
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УЛАН-УДЭ, 3 апр – РИА Новости. В Бурятии суд на основании вердикта присяжных приговорил к 18 и 17 годам колонии строгого режима двоих обвиняемых в убийстве двух девушек 20 лет назад, сообщила прокуратура республики. По данным ведомства, в августе 2002 года двое молодых людей из-за ссоры, возникшей между одним из них и девушкой, ночью в районе поселка Селенгинск Кабанского района республики совершили убийство двух девушек, одна из них была несовершеннолетней. "Сегодня, 3 апреля 2023 года, Советский районный суд города Улан-Удэ на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих жителей республики и одного жителя Краснодарского края… Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил двум виновным наказание в виде лишения свободы сроком 18 и 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В отношении третьего фигуранта было доказано, что он причастен к похищению несовершеннолетней девушки, которую они насильно вывезли на берег реки. За похищение человека ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет, однако от наказания он освобожден в связи с "истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности". Приговор в законную силу еще не вступил.
https://ria.ru/20230330/ubiystvo-1861744251.html
https://ria.ru/20230327/krasnoyarsk-1860859639.html
кабанский район
улан-удэ
россия
республика бурятия
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происшествия, кабанский район, улан-удэ, россия, республика бурятия, убийство
Происшествия, Кабанский район, Улан-Удэ, Россия, Республика Бурятия, Убийство
Двое жителей Бурятии получили срок за убийство девушек 20 лет назад

Двое жителей Бурятии получили 18 и 17 лет колонии за убийство девушек 20 лет назад

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 3 апр – РИА Новости. В Бурятии суд на основании вердикта присяжных приговорил к 18 и 17 годам колонии строгого режима двоих обвиняемых в убийстве двух девушек 20 лет назад, сообщила прокуратура республики.
По данным ведомства, в августе 2002 года двое молодых людей из-за ссоры, возникшей между одним из них и девушкой, ночью в районе поселка Селенгинск Кабанского района республики совершили убийство двух девушек, одна из них была несовершеннолетней.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
30 марта, 08:31
"Сегодня, 3 апреля 2023 года, Советский районный суд города Улан-Удэ на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих жителей республики и одного жителя Краснодарского края… Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил двум виновным наказание в виде лишения свободы сроком 18 и 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В отношении третьего фигуранта было доказано, что он причастен к похищению несовершеннолетней девушки, которую они насильно вывезли на берег реки. За похищение человека ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет, однако от наказания он освобожден в связи с "истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности".
Приговор в законную силу еще не вступил.
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ПроисшествияКабанский районУлан-УдэРоссияРеспублика БурятияУбийство
 
 
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